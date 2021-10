iPhone SE Plus si iPhone SE 3 – in 2022 si in 2023

Apple pregateste doua modele noi SE, unul care vi lansat anul viitor si un alt model pentru anul 2023. Si cu aceasta ocazie revine si denumirea de Plus.

iPhone SE Plus va debuta anul viitor si va fi acelasi SE2 pe care il avem deja pe piata dar care va avea acum tehnologie 5G. Asta inseamna ca va avea un procesor nou, fie A14, fie A15.

In 2023 vom vedea un nou SE 3, un telefon care va avea la baza iPhone XR si care va aduce si senzorul de amprenta in butonul power. Dei XR are FaceID, SE 3 va debuta cu notch dar fara FaceID. Cum vine asta nu stim…probabil ca la laptop-urile lor.

Informatiile sunt plauzibile din moment ce ele vin de la Ross Young, un celebru leaker de informatii apropiat de Apple care nu a gresit pana acum.