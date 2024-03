Kingston a lansat gama de SSD-uri i-Temp pentru conditii extreme de utilizare

Kingston a anuntat astazi o gama noua de SSD-uri. i-Temp este dedicata pentru conditii vitrege de utilizare deoarece poate functiona la temperaturi extreme. Vine cu un firmware dedicat si cipuri de inalta calitate.

Noile SSD-uri i-Temp vin in format 2.5 inch sau M.2 si sunt oferite cu interfata SATA 3, iar cipurile utilizare sunt unele foarte rezistente care vor rezista la temperaturi intre -40 si +95 de grade. Vin cu firmware specializat pentru a asigura gestionarea termica si se vor opri in caz de urgenta in loc sa piarda datele de pe ele. Sunt ideale pentru integratorii de sisteme care stiu ca acestea vor rula in conditii extreme. De asemenea, acestea vin cu un management foarte bun si sunt oferite informatii vitale despre ciclul de viata sau alte probleme.

„Când lucrați cu Kingston, beneficiați de produse de calitate și de acces la echipa noastră dedicată de experți pentru asistență tehnică”, a declarat Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. „La Kingston, avem convingerea că suntem mai mult decât un simplu furnizor: suntem un partener – iar acest lucru rămâne valabil și după cumpărare, pentru a construi o relație de durată pe bază de încredere și de asigura succesul pe termen lung pentru ambele părți”

Sunt disponibile in capacitati intre 128GB si 1TB si pot fi folosite in domenii militare, agricole etc.