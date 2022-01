Mercedes a prezentat Vision EQXX – masina electrica cu peste 1000km autonomie

Este vorba despre un concept de masina electrica denumit Vision EQXX. Acest concept va sta la baza multor modele Mercedes ce vor fi lansate in urmatorii ani, iar autonomia de peste 1000km este principalul avantaj.

Vision EQXX are o baterie de 100kWh cu 30% mai usoara decat alte baterii puse pe masinile electrice, dar si de doua ori mai mica in dimenisuni.

Eficienta este extrem de ridicata, masina primind 95% din energie direct la roti, iar Mercedes spune ca Vision EQXX are un consum de 10km per kWh in comparatie cu alte masini electrice.

Greutatea este de 1750kg, iar materialele din care este realizata masina sunt reciclabile intr-un procent foarte ridicat, si la randul sau sunt usor de reciclat cand va fi cazul. In componenta masinii intra mult aluminiu si magneziu, iar materialele de la interior sunt si ele prietenoase cu mediul inconjurator.

Acest model nu va fi niciodata de vanzare. Este doar un prototip, iar ceea ce vedeti aici vom regasi pe alte modele de serie intr-o forma usor diferita.