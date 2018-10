Samsung Galaxy S9 revizitat – merită achiziționat la 7 luni de la debut?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Samsung Galaxy S9 a ajuns pe piață la jumătatea lunii martie la un preț de pornire de aproape 4000 Lei. Amatorii de terminale high-end nu s-au prea îngrămădit însă să-l achiziționeze, drept urmare numărul de unități livrate de compania sud-coreeană a scăzut simțitor față de aceeași perioadă a anului trecut. Competiția tot mai acerbă din partea brand-urilor chinezești, precum Huawei și OnePlus, și lipsa de noutate a terminalului au făcut ca prețul să coboare rapid sub pragul de 3000 Lei. Samsung Galaxy S9 se află acum la jumătatea ciclului de viață și, în ciuda diferențelor minore față de modelul din generația anterioară, rămâne unul dintre cele mai bune și echilibrate smartphone-uri de pe piață. Aduce un design extrem de atrăgător, cu margini înguste în jurul ecranului, este dotat cu o platformă hardware puternică, beneficiază de o experiență foto foarte bine pusă la punct și oferă funcționalități extinse pentru power useri. Judecând după lista specificațiilor, Galaxy S9 pare a fi un smartphone fără compromisuri. Nu renunță la jack, nu are breton și oferă posibilitatea extinderii memoriei interne printr-un card microSD de până la 512 GB. Totodată, modelul distribuit la noi în țară dispune și de conectivitate dual SIM – o chestie extrem de utilă dacă obișnuiești să călătorești în afara țării și vrei să renunți la planurile tarifare de roaming.

Mulțumită celor de la Telekom România, Samsung Galaxy S9 a stat la mine cam 5 luni de zile, timp în care l-am folosit și ca telefon principal. Pentru că mulți dintre voi vă gândiți probabil să-l achiziționați acum, că s-au mai așezat prețurile, mi-am propus să pun cap la cap un mini-review după o perioadă mai lungă de utilizare.

Începem cu design-ul. Comparativ cu Galaxy S8, la acest capitol schimbările sunt destul de subtile. Avem aceeași construcție din metal și sticlă, cu mici facelift-uri, pe ici, pe colo. Laturile metalice au acum un finisaj mat, scanner-ul de amprentă a fost repoziționat sub camera foto și are o ramă ușor ieșită în relief, pentru o identificare mai ușoară, butonul de power este mai mare, iar colțurile nu mai sunt atât de rotunjite. În rest, celelalte caracteristici rămân neschimbate. Construcția a rezistat destul de bine pe parcursul perioadei de utilizare. Deși suprafața din sticlă de pe spate a suferit unele mici zgârieturi, ramele metalice nu s-au decojit absolut deloc.

Display-ul SuperAMOLED măsoară 5.8 inci în diagonală, rulează la rezoluție QHD+ (1440 x 2960 pixeli) și acoperă 83.6% din partea frontală. Fără să exagerez, este cel mai bun display pe care l-am văzut pe un smartphone. Impresionează atât printr-un nivel ridicat de detalii (570 PPI), cât și printr-o reproducere foarte bună a culorilor. De asemenea, urcă foarte sus în luminozitate, cam pe la 600 niți, și nu întâmpină deloc probleme în bătaia razelor solare. Se descurcă formidabil și în ceea ce privește unghiurile de vizualizare, iar contrastul infinit îl face potrivit pentru vizionarea de videoclipuri de înaltă definiție. Ce mai apreciez la el: lipsa notch-ului, marginile curbate și quality control-ul exigent. Display-ul nu are banding, grain, culori ciudate la înclinare sau clouding. Totodată, după atâtea luni de utilizarea, nu are nici cea mai mică urmă de burn-in.

Încărcarea se realizează, bineînțeles, printr-un port USB Type-C, iar difuzorul de la bază lucrează împreună cu earpiece-ul pentru a livra sunet stereo. Configurația audio este ajutată de tehnologia Dolby Atmos, iar rezultatele sunt surprinzător de bune. Obținem un sunet curat, cu înalte, medii și joase bine proporționate, volum ridicat și lipsit de distorsiuni. Din acest punct de vedere îndrăznesc să zic că se descurcă ceva mai bine decât iPhone 8 și Google Pixel 2. Foarte bun este și sunetul scos de jack-ul audio, unde cu ajutorul căștilor AKG incluse în pachet avem parte de o spațiere acustică foarte bine echilibrată și volum din plin, fără nici cea mai mică distorsiune. Problematică este însă amplasarea difuzorului de jos, care poate fi foarte ușor acoperit atunci când utilizăm telefonul în plan landscape.

Varianta europeană a lui Galaxy S9 vine la bord cu SoC-ul Exynos 9810, construit printr-un proces de fabricație pe 10 nm și prevăzut cu 4 nuclee Mongoose M3 la 2.7 Ghz și 4 nuclee Cortex-A55 la 1.7 Ghz. Primim 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare, cu posibilitate de extindere printr-un card microSD de până la 512 GB. Trecerea la un procesor de generație mai nouă se simte din plin, toate operațiunile fiind mult mai rapide decât pe Galaxy S8. Aplicațiile se încarcă prompt, multitasking-ul decurge fără probleme, iar navigarea prin meniuri și scrolling-ul în browser sunt relativ fluide. Există totuși unele mici framedrop-uri, pe ici, pe colo, însă nu la fel de dese ca pe dispozitivele Samsung din generațiile interioare. Îmi place tare mult și că telefonul nu a manifestat foarte multe episoade de încetinire și că a rămas aproape la fel de rapid ca la prima utilizare. Mă gândesc că o contribuție importantă o are și memoria flash UFS 2.1, ceva mai performantă decât cea UFS 2.0 prezentă pe Galaxy S8.

Telefonul se descurcă la fel de bine și în jocuri, unde procesorul grafic Mali-G72 MP18 asigură framerate-uri ridicate și stabile chiar și în cele mai pretențioase titluri ale momentului: PUBG, Fortnite și Asphalt 9. Din păcate, în ciuda noului sistem de disipare a căldurii prin heatpipe-uri, mi s-a întâmplat foarte des ca procesorul să atingă temperaturi ridicate și să intre în throttling, limitând astfel performanța dispozitivului. Problema este specifică doar variantei cu procesor Exynos 9810 și, din punctul meu de vedere, sunt șanse minime să fie adresată printr-un update de software.

Cea mai supărătoare problemă a lui Galaxy S9 rămâne autonomia. Acumulatorul are o capacitate de 3000 mAh și, în teorie, ar trebui să fie suficient pentru un smartphone cu display AMOLED de 5.8 inci și procesor pe 10 nm. Procesorul Exynos este, însă, foarte gurmand și consumă bateria într-un ritm alert. În ciuda actualizărilor software repetate, autonomia a rămas la fel de dezamăgitoare, rareori reușind să facă față unei zile întregi de utilizare. Mai exact, într-un regim de utilizare normal, cu web browsing, YouTube, social media și câteva fotografii ocazionale, Galaxy S9 de abia reușește să atingă pragul de 4.5 ore de utilizare continuă, iar asta fără Always-On Display. Dacă e activat Always-On Display-ul, se obțin maxim 3 ore de utilizare continuă în decurs de 24 ore. Sunt disponibile câteva opțiuni de economisire a energiei, însă nu am observat să aducă vreun beneficiu real. E bine măcar că bateria se încarcă repede, cam într-o oră și 10 minute utilizând încărcătorul rapid din pachet.

Pe partea de conectivitate primim Wi-Fi, în standardele b, g, n și ac, 4G LTE Cat.18 dual SIM dual standby, Bluetooth 5.0, NFC și A-GPS. La acest capitol nu mi-a creat deloc probleme. Recepția a fost bună, ratele de transfer au fost ridicate , în linie cu specificațiile, iar convorbirile au fost clare. Pe date mobile am obținut viteze de peste 80 Mbps, în timp ce prin Wi-Fi, printr-un router Wi-Fi AC am scos 500 Mbps. Rezultate la fel de bune am avut și din partea receptorului GPS, care face lock rapid, indiferent de zonă sau de condițiile atmosferice, și care are o precizie foarte bună, de 3-4 metri în majoritatea cazurilor.

Pe Galaxy S9 găsim o singură cameră foto, sistemele dual camera fiind rezervate fraților mai mari Galaxy S9 Plus și Note 9. Camera are un senzor de 12 MP, vine cu apertură variabilă f/1.5-2.4, pentru diferite condiții de luminozitate, și dispune de stabilizarea optică de imagine și dual pixel PDAF. Lăsând deoparte specificațiile tehnice, configurația foto permite obținerea unor fotografii extrem de reușite, chiar dacă duce lipsă de modul portret, prezent pe terminalele cu dual camera. Fotografiile sunt bogate în detalii, focalizarea se realizează rapid, iar declanșarea și procesarea HDR nu durează mai mult de o fracțiune de secundă. Samsung a venit cu îmbunătățiri și la nivelul aplicației pentru camera foto, aceasta fiind acum mult mai prietenoasă și mai bogată în moduri de fotografiere și reglaje. Postprocesarea încă introduce o ușoară suprasaturare și un efect de oversharpening, însă nu are tendința de a supraexpune și nici de a scoate foarte des cadre încețoșate. Nu este tocmai camera mea preferată, însă se află la loc de cinste în top 3, alături de Pixel 2 și HTC U12+.

Terminalul rulează Android 8.0 Oreo, personalizat prin Samsung Experience, o implementare software bogată în funcționalități, dar care impune unele sacrificii la nivel de performanță. Din punct de vedere vizual, Samsung Experience se abate destul de mult de la Android-ul stock, mai toate toate iconițele și meniurile fiind cosmetizate și rearanjate. Sunt prezente foarte multe opțiuni de personalizare și avem posibilitatea de a schimba complet aspectul interfeței prin intermediul pachetelor de teme. Performanța este în general acceptabilă, dacă putem face abstracție de întârzierile și framedrop-urile ocazionale apărute la navigare, însă nu se compară cu ceea ce obținem pe Pixel 2 sau HTC U12+. Totodată, avem și dezavantajul actualizărilor de Android întârziate. În cele 5 luni în care am utilizat telefonul am primit doar patru actualizări, iar acum, la jumătatea lunii octombrie, telefonul încă se află pe patch-ul de securitate aferent lunii august.

Totuși, nu pot să nu apreciez unele funcționalități din Samsung Experience. Îmi place foarte mult că pot face capturi de ecran scrollable și că am libertate totală în ceea ce privește personalizarea. Se pot schimba iconițele din interfață, se poate ajusta egalizatorul audio printr-un ghid simplu, Adapt Sound, care evaluează tiparul urechii fiecărui utilizator, și se poate schimba chiar și rezoluția ecranului, pentru a obține mai multe cadre pe secundă în jocuri sau pentru a reduce consumul de energie.

Verdict

Dacă aveai în plan să achiziționezi un Samsung Galaxy S9 acum e momentul să o faci. Prețul a coborât destul de mult, iar mare parte din glitch-urile prezente la nivel de software au fost adresate prin actualizări. Pe lângă faptul că aduce un design extrem de atrăgător, Galaxy S9 este și un telefon puternic, capabil să facă față oricărui task. În același timp, oferă un display excepțional, o experiență foto nemaipomenită și foarte multe funcționalități la nivel de software. Va trebui, însă, să te împaci cu ideea că durata de viață a bateriei nu e tocmai grozavă și că vei primi foarte rar actualizări software.

Terminalul poate fi achiziționat de la Telekom liber de contract la prețul de 2999.99 Lei sau împreună cu abonamentul Mobil 11 la prețul de 2598.99 Lei.