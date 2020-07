Microsoft a cumparat Movial

Movial este o companie care are sediu si in Romania. Microsoft a decis sa o cumpere deoarece aceasta se va ocupa dezvoltarea sistemului Android pe produsele Microsoft.

In special Microsoft Duo. Movial a terminat de dezvoltat sistemul de operare Android pentru Microsoft Surface Duo, iar Microsoft vrea acum sa cumpere intreaga companie ca totul sa se faca in house. Sediul central este in Finlanda, iar sediul din Romania va deveni al patrulea centru de cercetare si dezvoltare din tara noastra.