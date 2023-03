A murit Gordon Moore

Gordon Moore a fost co-fondator Intel si celebru pentru „Legea lui Moore”. A murit la 94 de ani.

El a devenit in 1979 Presedintele Consiliului de Directori si CEO Intel, iar pana atunci a fost Vicepresedinte. Mai recent, din 1997 si pana in 2006, a fost presedinte onorific al Intel si ulterior s-a retras definitiv din companie.

In 1965, cand lucra ca director de cercetare si dezvoltare la Fairchild Semiconductor, revista Electronics Magazin i-a cerut sa prezica ce se va intampla in industrie in urmatorii 10 ani.

Gordon Moore a stabilit atunci legea care urma sa-i poarte numele. El spunea la inceput ca numarul de tranzistori dintr-un cip se vor dubla in fiecare an. Legea a fost revizuita la scurt timp, mentionand faptul ca tranzistorii se vor dubla din 2 din 2 ani. Legea este valabila si astazi.

In 2000 a creat fundatia Gordon and Betty Moore alaturi de sotia sa, donand impreuna peste 5.1 miliarde de dolari.

Puteti citi mai multe despre el pe pagina Wikipedia.