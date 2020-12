Oppo a prezentat un nou concept de telefon pliabil foarte interesant

Cand am vazut conceptul asta, nu stiu de ce, dar am inteles ca telefoanele pot arata si altfel. Si chiar nu ma deranjeaza cum arata. Mi-as dori sa-l vad in realitate.

Si am inteles de ce imi place atat de mult. Oppo a colaborat cu japonezii de la Nendo pentru design-ul acestui telefon. Fara sa stiu aceasta informatia eram sigur ca nu ei l-au desenat asa. Ideea a plecat de la clasicele telefoane cu sina si a ajuns pana la acest stadiu.

Curand nu o sa-l vedem, dar este interesant conceptul si viziunea lor. Tot Oppo impreuna cu Nendo au gandit un sistem audio bazat pe casti true wireless. Este vorba de o boxa true wireless iar in varful ei se vor pune castile in cutiuta lor, iar muzica va continua in boxa.