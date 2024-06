Pana la finalul anului am putea avea primul laptop care ruleaza Linux si foloseste procesor Snapdragon Elite X bazat pe arhitectura ARM

Acesta se afla in teste intense la TUXEDO Computers, companie specializata in laptopuri si desktop-uri cu sistemul de operare Linux.

Nu doar Microsoft va beneficia de arhitectura ARM in sistemul de operare Windows, ci si Linux pare a fi la jumatatea drumul acolo. Qualcomm a lansat anul acesta SoC-ul Elite X bazat pe arhitectura ARM cu scopul de a captura din piata dominata de arhitectura invechita x86. Elite X se remarca in primul rand prin optimizarile AI si performante/consum foarte bun. Acest SoC va fi in curand compatibil si cu sistemul de operare Linux prin intermediul companiei germane TUXEDO Computers. Acestia au prezentat deja la Computex primul laptop. Pe langa SoC-ul Snapdragon, unitatea prezentata vine cu un ecran de 14 inch, rezolutie 2560×1400, 32GB RAM LPDDR5X si cantareste 1.36kg.

We have been working with a first prototype for some time, which will soon be replaced by a second one. The development is still in the alpha stage, as some drivers are still missing, which will hopefully be available with the next two kernel versions.

It is quite conceivable that an ARM notebook from TUXEDO will be under your Christmas tree in 2024. However, there are still too many pieces of the hardware, software and delivery capability puzzle missing to even begin to set a release date. TUXEDO for ARM will come, but we don’t yet know exactly when