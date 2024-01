OMV Petrom devine cel mai mare jucator pe piata statiilor de incarcare pentru masinile electrice

OMV Petrom a cumparat reteaua Renovatio Asset Management, care detine peste 400 de puncte de incarcare in Romania.

De asemenea, pana in anul 2027, OMV Petrom doreste sa investeasca aproximativ 1.3 miliarde de euro in resurse regenerabile in Romania.

Ne bucură parteneriatul cu Renovatio. Cu aceste tranzacții progresăm semnificativ spre construirea unui portofoliu puternic și diversificat de proiecte regenerabile. Ambiția noastră este să ne menținem poziția de lider în domeniul energiei în sud-estul Europei, transformând în același timp afacerea pentru un viitor cu emisii reduse de carbon.

A declarat Christina Verchere, Director General OMV Petrom.

