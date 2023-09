Razer Blackshark V2 Hyperspeed – casti wireless super usoare si confortabile pentru gaming

Razer a lansat zilele trecute o pereche noua de casti. Sub numele Blackshark V2 Hyperspeed, noile casti cantaresc doar 260 de grame si sunt extrem de confortabile. Gandite pentru gamerii hardcore care petrec multe ori la birou, acestea ofera si o autonomie ridicata si un sunet pe masura renumelui Razer.

Ambalajul este unul tipic Razer asa ca nu o sa intru in detalii. Verdele companiei il recunosti dintr-o mie de nuante si iti sare in ochi imediat. Gasesti tot ce ai nevoie in pachet, nu-ti face griji. Ai cablu de incarcare si un dongle USB.

Castile arata ca orice alt model Blackshark al companiei, nimic iesit din comun. Am observat imediat ca sunt foarte usoare si cupele parca sunt o idee mai bine facute decat la alte generatii. Puse pe cap, acestea sunt extrem de placute. Nu-ti fug de pe cap, urechile stau bine fixate in cupe si cand te misti ele raman fixe. Cupele sunt cu memorie si placute la atingere, foarte moi.

Nici nu le simti pe cap. Microfonul este flexibil si il poti pune cum vrei tu incat sa nu il ai in capul vizual. Sincer, mi-ar fi placut sa fie detasabil, nu este. Se incarca prin USB C, ai buton de mute si un potentiometru mare pentru volum cu feedback foarte misto. Mi-a placut mult.

Driverele sunt de 50mm, iar sunetul este izolat in cupe atunci cand le porti. Nici nu auzi nimic in jurul tau dar nici nu transmiti sunetul mai departe. Se aude putin cand dai volumul mai tare, insa isi fac treaba foarte bine la acest capitol.

Sunetul este excelent pentru gameri. Efectele 3D, impuscaturile, se aud impecabil. Ai si egalizator daca instalezi softul Razer. Ai un sunet plin daca le reglezi corect, rezultatul final fiind excelent dupa 5 minute petrecute in egalizator. Puse pe cap fara nici un fel de control nu m-au dat pe spate, dar e ceva normal pentru castile Razer.

Autonomia declarata este de 70 de ore, iar asta inseamna ca la o medie de 4 ore pe zi te poti juca cu ele aproximativ 3 saptamani. Eu zic ca este mai mult decat suficient. In realitate poti sa ai autonomie mai mare in functie de volumul folosit sau mult mai mica daca stai cu volumul la maxim. Dar ca idee ai trei saptamani autonomie.

Eu le recomand celor care cauta niste casti usoare dedicate exclusiv gaming-ului. Consider confortul, izolarea fonica si calitatea audio ca fiind principalele avantaje. Ca minusuri as trece microfonul care nu este detasabil si lipsa unui port jack pentru orice eventualitate.

Sunt 700 lei la Altex.