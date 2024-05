Razer Blackshark V2 Pro White Edition pentru PS5 si PC: review casti gaming

Razer imbunatateste constant perifericele, iar asta o sa vedeti foarte usor atunci cand pe un produs vedeti litera V urmata de o cifra. In cazul de fata avem versiunea a doua a castilor BlackShark V2 Pro Wireless, un model deosebit, confortabil si excelent pentru gamerii care nu vor sa arunce o galagie de bani pe casti bune. Mai mult de atat, aceste casti sunt compatibile cu PS5.

Atunci cand discutam despre casti de gaming, aria de cautarea este foarte mare. Gasim casti de tot felul si alegerea este grea. De multe ori ne uitam la pret, iar acasa ne dam seama ca ne-am luat teapa. Cand discutam despre gaming nu este bine sa facem economie. Multe produse de slaba calitate au ajuns sa fie „de gaming”, inclusiv ochelarii. Ca un sfat, cautati mereu produse de la branduri cunoscute si chiar daca alegeti produsele din gama accesibila de la un brand cunoscut, tot vor fi mai bune decat niste casti scumpe de la o companie mai putin cunoscuta.

Revenind la castile noastre, Razer Blackshark V2 Pro White Edition sunt compatibile cu orice PC si consider ca marele lor avantaj este compatibilitatea cu PS5. Este o mentiune importanta deoarece Razer a lucrat impreuna cu Sony pentru a obtine aceasta certificare si compatibilitate. Asta inseamna ca daca o sa le conectati la un PS5 o sa aveti parte de un sunet deosebit, iar castile vor reda excelent efectele speciale din jocurile de pe PS5.

Castile vin intr-o cutie tipica pentru Razer. Bine impachetate, o sa gasesti castile intr-un burete de protectie, iar in spatele lor un dongle USB C pentru a conecta castile la diferite platforme, un cablu USB A-USB C destul de scurt si microfonul care este detasabil.

Calitatea constructiei o sa fie tot timpul top pentru Razer. Este un brand premium, asadar constructia este la un nivel superior. Plasticul folosit este de calitate, imbinarile sunt solide dar in acelasi timp fine in actionare, iar buretii sunt moi si placuti cand iti ating pielea. Chiar si textilul de baza este fin, nu te inteapa si este o placere sa stai cu ele pe urechi.

El aduna la un loc toate produsele Razer, deci daca aveti un ecosistem format din mai multe produse Razer o sa le gasiti pe toate aici si le puteti seta dupa bunul plac. Eu am folosit pana de curand un mouse Viper V2 Pro, care din pacate l-am stricat din vina mea, dar tot la un Razer m-am intors.

In soft o sa gasiti o serie de setari pentru casti. In primul rand aveti un egalizator cu doua moduri de functionare. Pe modul STANDARD sunt setarile si profilurile standard precum Game, Movie, Music sau Custom. Iti reglezi tu cum vrei totul.

Dar pe modul eSport lucrurile se schimba radical. Aici poti sa iti setezi egalizatorul in functie de jocul preferat, cum ar fi APEX, CoD, CS:GO, Fortnite sau Valorant. Sunt setari predefinite pentru aceste jocuri in functie de footsteps, jumping sau chiar bomb ticker, depinde ce vrei sa auzi mai intens, ce te intereseaza. Evident le poti modifica.

Astfel, poti sa folosesti castile sa asculti muzica la o calitate foarte buna sau poti sa le folosesti sa te joci impecabil. Asadar, Razer a eliminat o probleme veche de cand lumea. Castile lor erau bune fie doar pentru gaming si atat, iar muzica se auzea ingrozitor, fie erau bune doar pentru muzica. Totul s-a rezolvat dintr-un soft bine pus la punc, iar ideea este geniala.

Mai exista si Game Profiles, unde poti seta pentru fiecare joc in parte un egalizator. De asemenea, software-ul detecteaza jocurile care au THX, deci te poti bucura de aceasta tehnologie in voie.

Evident ca mai sunt si alte setari pentru microfon, ba chiar are un egalizator dedicat cu mai multe moduri predefinite: Default, Mic Boost, Broadcast, Conference sau Custom.

Mai este o rubrica cu setari pentru diverse, cum ar fi bass boost, voice clarity sau DND, care blocheaza apelurile venite de pe telefon (in cazul unei conexiuni BT cu acesta) atunci cand tu te joci pe PC si esti conectat via wireless.

Important de mentionat ca aceste casti folosesc drivere Triforce Titanium, iar Razer afirma ca acestea vor reda o plaja larga de sunete, iar eu confirm ca asa este. Claritatea este una superioara, iar sunetul te poate surprinde daca iti dedici putin timp sa te joci prin egalizator.

Fiind casti ce pot functiona si wireless, autonomia este foarte importanta. La primul contact am crezut ca nu sunt wireless pentru ca sunt foarte usoare, deci ma gandeam ca lipseste bateria. Gresit. Sunt wireless, sunt usoare si autonomia este una crescuta. Imi place cand gasesc acest echilibru si este greu sa ai parte de casti wireless cu o greutate scazuta.

Eu le-am incarcat abia dupa o saptamana de utilizare, dar le-am folosit intens multe ore zilnic. Real vorbind, daca nu eram in concediu cred ca le incarcam dupa 3 saptamani.

Pe site-ul Razer costa 220 euro si aveti grija cand le cautati. Acestea sunt cele compatibile cu PS5 caci mai sunt cele normale care nu sunt compatibile cu PS5 si sunt mai ieftine, la 200 euro.