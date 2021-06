Razer Blackwidow V3 Mini – o tastatura mecanica wireless de mici dimensiuni

A inceput o noua moda. Producatorii mari de periferice au inceput sa scoata tastaturi foarte mici, compacte, cu 35% mai mici decat una normala. Sunt bune pentru gameri si in special daca acestia calatoresc.

Blackwidow V3 Mini este o astfel de tastatura si v-am mai prezentat cateva aici de la alte branduri. Multe nu sunt de spus pentru ca in mare parte este un Blackwidow V3. Am vorbit despre ea AICI.

Nu o sa reiau tot ce am mai vorbit despre ea, nu are rost. O sa va spun doar ce ofera aceasta tastatura in plus, de ce o recomand si ce nu mi-a placut la ea.

In primul rand este mica. Este o tastatura care reprezinta doar 65% dintr-o tastatura de dimensiuni normale. Nu are NumPad, iar sagetile si butoanele de deasupra lor au fost integrate altfel. Unele taste au rol dublu in acest caz, dar sa fim seriosi, nimeni nu foloseste acele butoane.

Foloseste switch-uri proprietare Yellow. Acestea sunt liniare si silentioase si ca punct de reper pot sa va dau switch-urile Cherry MX Brown. Diferenta este ca sunt mult mai silentioase cele de la Razer. Chiar este o tastatura silentioasa si singura tasta care produce un zgomot deranjant, un zgomot de ieftin, este Space-ul. Este si singurul minus al tastaturii, trebuia sa-l spun. Cursa tastei este de 1.2mm.

Tastatura are o constructie solida, materialele folosite nu sunt unele de top, nu ai material placut la atingere. Este o tastatura facuta pentru eSports, gandita sa reziste la socuri puternice, la o durata lunga de exploatare, la zgarieturi, lovituri si alte asemenea. Plus ca eu cred ca plasticul folosit este reciclat, ceea ce este bine pentru natura. Nu am gasit informatia asta pe nicaieri, dar la ce textura are asa ma duce cu gandul.

Ideea este ca ramane o tastatura solida, ca orice alta tastatura Razer, dar filozofia din spatele brandului s-a schimbat. Are iluminare independenta pe fiecare tasta, doar ca LED-ul este pus langa switch si se formeaza acele umbre printre taste. Am vazut ca este o moda ca la tastaturile scumpe LED-urile sa fie introduse cumva sub switch. Ma rog, nu este atat de important.

Hyperspeed este tehnologia dezvoltata de Razer pentru a putea oferi periferice de gaming wireless, astfel ca nu vom avea lag in gaming. Stiti ca era o mare problema chestia asta in urma cu cativa ani. Tastaturile de gaming sau mousii de gaming trebuiau sa fie musai pe cablu. Nu mai este chiar asta. Tehnologia a evoluat, iar un producator mare va oferi tot timpul solutii stabile, testate, astfel incat utilizatorii sa primeasca tot ce este mai bun.

Razer nu si-a batut joc de utilizatori, iar Hyperspeed este o tehnologie folosita deja de cativa ani. Pot spune ca in toata perioada de utilizare nu am simtit o secunda ca sunt pe o tastatura wireless. Totul a functionat impecabil.

Apropo, functioneaza wireless pe 2.4GHz doar merge si prin Bluetooth. Autonomia declarata este la 200 de ore, dar conteaza mult la ce nivel este setata iluminarea.

Are conexiune pe cablu prin USB C, picioarele din cauciuc sunt foarte rezistente si aderente.

Cam asta este de spus despre Blackwidows V3 Mini. Este o tastatura mica, mecanica, wireless, silentioasa si cu o autonomie mare. Este buna la gaming? Clar! Este buna la scris? Clar!

De ce sa o cumperi? Daca ai periferice din ecosistemul Razer sigur o sa alegi o tastatura Razer. In plus, Razer este cunoscut ca fiind un producator de periferice premium si face asta de multi ani. Nu ai cum sa gresesti cu perifericele Razer niciodata.

Cadoul este de 899 lei la Altex.