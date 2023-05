Razer BlackWidow V4 Pro – tastatura de gaming pentru pretentiosi

Pentru gamerii hardcore care nu se multumesc cu o tastatura oarecare, Razer a venit cu solutia. Blackwidow V4 Pro este o tastatura completa si cu multe specificatii tehnice delicioase. O descoperim impreuna mai jos.

Daca va zic ca am folosit tastatura in permanenta, mint. Mint pentru ca nu este tocmai o tastatura ideala pentru mine si stilul meu de interactiune cu calculatorul. Va explic imediat de ce si va explic imediat si de ce sa fiti atenti un pic cu acest format.

Tastatura este una de calitate cand vine vorba de materialele folosite. Nici nu avea cum altfel. Este o tastatura robusta care nu va ceda la primul pumn dat in ea. Gamerii inteleg asta.

Tastatura vine cu cateva functii interesante cum ar fi Command Dial, rotita despre care eu credeam ca este pentru volum, nu este. Este o rotita multifunctionala pe care o puteti seta sa faca ce vreti voi. De exemplu sa faca switch intre aplicatii, sa faca zoom in poze, sa schimbati tab-urile din browser sau sa reglati intensitatea luminii. Poate face multe, doar sa va uitati voi in soft.

Switch-urile folosite pe aceasta tastatura sunt unele deosebite. Cred ca sunt printre cele mai silentioase testate de mine. Sunt galbene, deci confort Razer sunt silentioase, rapide si smooth. Personal imi plac si le recomand celor care se joaca noaptea si nu vor sa deranjeze pe nimeni. Sunt si rapide, clar, deci sunt o combinatie excelenta.

Vine si cu un palmrest sau wrist rest depinde cum vreti sa-ti spuneti, cu prindere magnetica si cu iluminare. Se clipseaza in mufa de pe tastatura ca sa primeasca curent, iar el este moale si foarte calitativ. Recomand sa-l folositi.

Despre tastele doubleshot ABS am tot vorbit la produsele Razer. Nu se simt cele mai premium, dar sunt mai rezistente si atunci cand iti transpire degetele vara nu o sa alunece.

Are si butoane multimedia, cablu detasabil, constructie din aluminiu, memorie interna pentru 5 profiluri si ofera conexiune atat pe USB A cat si pe USB C, iar un al doilea USB C este oferit pentru transfer de date.

Tastatura costa la Altex 1023 lei dar cu switch-uri verzi.