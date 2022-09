Razer Deathadder V3 Pro – un excelent mouse pentru orice tip de utilizare

Acum o luna anuntam lansarea unui mouse legendar. Este vorba de Razer Deathadder V3 Pro. Sa vezi si sa nu crezi, il avem la review.

Acest mouse are o istorie foarte lunga in spate. A fost lansat initia in 2006 si este cel mai vandut model din lume. Si-a castigat reputatia prin performantele deosebite, fiind extrem de precis, dar si prin forma ergonomica pe care o are si astazi.

Razer era in 2006 un nume greu. Atunci erau un brand de periferice de lux as putea spune. Nu toti isi permiteau asa ceva, iar pe plan mioritic ne multumeam cu A4Tech si Genius.

Nici nu aveai multe anternative atunci, iar eu in anii aia foloseam in mouse de LG care a costat cativa lei din Ultra Pro Computers.

Suntem in 2022 si avem Deathadder V3 Pro, un mouse modern cu muuuulte beneficii, mult mai rapid, mai usor, mai performant dar la fel de ergonomic.

Noul mouse foloseste un senzor proprietar Razer denumit Focus Pro 30K. Este un senzor optic, cel mai precis din lume, cu 750IPS, 70G acceleratie, 30K DPI si o acuratete de, atentie, 99.8%.

Nici switch-urile n-au fost uitate. Avem switch-uri proprietare Razer, tot optice, dar generatia a 3-a. Sunt silentioase, precise si rapide. Fix ce ai nevoie in gaming.

Si fiind wireless probabil nu aveti incredere ca ar functiona rapid. Ba da, el este gandit sa functioneze wireless avand tot o tehnologie proprietara Razer si anume Hyperspeed. Asta il face cu 25% mai rapid decat celelalte modele wireless din piata.

Si credeti-ma pe cuvant, eu doar periferice wireless am si lag-ul pe care toti l-am intalnit candva a disparut. Nu mai exista asa ceva la nici un periferic modern.

Fiind wireless are si o baterie integrata, 90 de ore autonomie ofera. Se incarca pe USB C si da, rezista atat. Fara probleme.

Are memorie integrada ca sa iti salvezi setarile cand te muti pe alt PC, control pentru DPI si aceeasi forma legendara. Dar acum poti sa lipesti pe el niste benzi care sporesc aderenta. Nici nu mai transpira mana si ai un grip mai bun. Da, arata ciudat poate, insa sunt foarte utile.

Ramane in continuare un mouse legendar, performant, iar daca esti indecis intre mai multe modele, Deathadder nu mai are nevoie de nici o prezentare. Este acel mouse pe care il cumperi fara sa citesti despre el pentru ca te astepti sa fie bun si va fi bun.

Acest model nu vine cu iluminare de nici un fel (nici nu ai nevoie pe mouse ca oricum nu vezi ca stai cu mana pe el, logic), are 5 butoane programabile, se poate utiliza si pe fir si are doar 63 de grame.

Costa 749 lei la Altex. Cred ca il comand si eu de data asta.