realme a lansat V11, un telefon cu 5G la 155 de euro

realme creste si creste. Telefoane lor sunt accesibile si mizeaza pe un public tanar. De aceea, V11 este un telefon cu 5G si procesor Dimensity 700 si costa doar 155 de euro in China.

V11 are un ecran de 6.52 inch, rezolutie HD, format 20:9 si 60Hz. Are o camera foto de 13MP si un senzor secundar de 2MP pentru profunzime, baterie de 5000mAh, incarcare rapida de 18W, jack, BT 5.1, 128GB stocare, 4GB RAM si procesorul Dimensity 700. Este lansat in China la 155 de euro, un pret foarte mic. Tare as vrea sa-l vad in Europa. La banii astia chiar sunt curios.