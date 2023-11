Recorduri de Black Friday la eMAG: Românii au comandat 280.000 de produse în primele 15 minute

Evenimentul Black Friday a debutat cu forță la eMAG, cu un interes fără precedent din partea clienților, depășind orice așteptări. În primele 15 minute de la start, românii au comandat nu mai puțin de 280.000 de produse, cu un ritm impresionant de 18.600 de produse pe minut. Mai mult de un sfert dintre aceste comenzi erau produse aflate în listele de favorite ale clienților.

Ediția a 13-a a Black Friday la eMAG aduce în fața clienților nu mai puțin de 3 milioane de oferte potrivite pentru toate nevoile, oferte puse la dispoziție de eMAG împreună cu mii de comercianți prezenți pe platforma Marketplace.

În primele 30 de minute de la debutul evenimentului, valoarea comenzilor de Black Friday a crescut cu 19% față de anul precedent, atingând suma impresionantă de 180 milioane de lei. Clienții au comandat 472.000 de produse, în creștere cu 20% comparativ cu anul anterior. Un aspect notabil este că o parte semnificativă dintre aceste comenzi vor beneficia de transport gratuit la easybox prin intermediul abonamentului Genius, iar 8,82% dintre comenzi au fost plasate de către clienții cu abonamentul Genius, cifră în creștere față de anul trecut.

Tudor Manea, CEO eMAG, a subliniat faptul că Black Friday a atras un număr mare de clienți și a oferit oportunitatea de a achiziționa produsele așteptate cu prețuri competitive. Diversitatea coșului de cumpărături, care adună aproximativ 4,5 produse din mai multe categorii, subliniază faptul că Black Friday rămâne un moment ideal pentru a profita de oferte și a satisface nevoile actuale ale consumatorilor.

Primele produse vândute din oferta eMAG, care se regăseau și în listele de favorite ale clienților, includ:

Telefonul mobil Apple iPhone 13, 128GB, 5G, Midnight, cu o reducere de 22% de la 3.599,99 lei la 2.799,99 lei.

Mașina de spălat rufe Samsung WW70TA046AE, disponibilă la 1.199 lei, față de prețul inițial de 2.332,99 lei.

Epilatorul IPL Braun Silk-expert PRO 5 PL5160, cu o reducere semnificativă de la 2.549,99 lei la 799,99 lei.

Televizorul Samsung LED 65AU7092, 163 cm, Smart, 4K Ultra HD, la prețul de 1999 lei în loc de 3.689,99 lei.

Placa video GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC rev. 2.0, 12GB GDDR6, 192-bit, la 999,99 lei în loc de 1.699,99 lei.

Pe lângă aceste produse, clienții au comandat și produse speciale și experiențe unice, cum ar fi automobile Volkswagen, Ford Kuga, Peugeot, apartamente, nopți de cazare, aur, ceasuri, bijuterii și multe altele.

Cifrele cheie din primele 30 de minute ale Black Friday 2023 includ vânzări de 180 milioane de lei, 83% dintre comenzi plătite cu cardul, peste 472.000 de produse comandate, cu 89% dintre comenzi plasate din aplicația eMAG. Totodată, au fost înregistrate cifre impresionante la nivel de produse comandate în diverse categorii, de la cosmetice și electrocasnice până la smartphone-uri și laptopuri.

În plus, pentru a oferi clienților posibilitatea de a se bucura de oferte fără grija costului de transport, eMAG oferă patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful, clienților care cumpără sau reînnoiesc abonamentul Genius, făcând astfel costul abonamentului pe un an de zile zero.

Anul acesta, peste 2 milioane de clienți eMAG au la dispoziție soluții de plată flexibile și pot achita în patru rate produsele achiziționate de Black Friday, fără dobândă și comision.

Voi ați comandat ceva?