Review Allview 50ePlay6100-U: smartTV 4K cu Android TV

Primul meu smartphone cu Android a fost un Allview. Multă vreme după ce am renunțat eu la el l-au mai folosit soția, mama și fiica. Cred că îl mai are mama pe undeva, printr-un sertar. 🙂

Așa că, era oarecum logic ca primul smartTV cu Android să fie tot Allview, nu? 😛

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Instalare

Hardware, sistem de operare și performanță

Ecran și sunet

Conectivitate

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Ecran Tip LED Tip ecran Plat Tip TV Smart Tip panel VA OS 9.0 Android TV Flash 8GB RAM 1.5GB CPU Cortex A55 Quad Core Limbi Meniu RO,HU,EN,FR,DE,IT,NL,ES,… Audio Sistem audio Stereo Ieșire sunet (RMS) 2x 10W Egalizator Utilizator/Standard/Dinamic/Sport/Film/Muzică/Știri Mod surround Da Dolby Audio Da AVC Da Video Diagonală 126 cm (49.5″) Rezoluție 4K UHD Rezoluție (pixeli) 3840×2160 Aspect imagine 16/9 Unghi de vizibilitate 150/160° Luminozitate 300 cd/mp Contrast nativ 5000/1 Tehnologie display QLED HDR 10 Da Tuner Tuner analogic Da Tuner digital DVB-C DVB-T/T2 Intervale de frecvență recepționate ATV:47.25MHz~865.25MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz DVB-T: 174 MHz ~ 230 MHz, 470 MHz ~ 860 MHz Conectori Intrare DVB T/T2/C 1x IEC conector pentru DVB-T/T2/C/analog HDMI 4 USB 3 Slot CI+ Da Ieșire audio digitală 1 x optic Ieșire căști Da LAN Da Intrare AV Da mini Alte specificații WLAN IEEE802.11a/b/g/n/ac BT Da V5.0 ATV standard Video PAL/SECAM Audio BG/DK/I Mod imagine Utilizator/Standard/Sport/Film/Joc/Economisire energie Format imagine Auto/16:9/4:3/panorama/zoom Media Player integrat Da Redare fișiere video Formate multiple Redare fișiere audio Formate multiple Aplicații preinstalate Netflix/Prime Video/Youtube/Google Play Movies & TV/Google Play Store/Google Play Music/Google Play Games/MMP Funcții speciale EPG, HDMI CEC , HDMI ARC, HBBTV Alimentare AC 100-240V, 50/60Hz Consum de energie <138W Conținut pachet TV, Telecomanda, Cerificat de garantie, Manual de utilizare, Stand Culoare Negru Greutate 11kg Dimensiuni (W x D x H) cu stand 1113x230x703mm Dimensiuni (W x D x H) fără stand 1113x60x641mm Garanție tehnică 24 luni

Ambalaj și accesorii

Am primit la teste varianta de 50 de inci, adică fix cea de mijloc, pentru că mai sunt disponibile și pe 43 sau 65 inci (109 sau 164 cm). Pentru că fix în ziua livrării eram programat pentru donat sânge, am fost scutit de transportul de la poartă în casă. S-au ocupat soția și pruncul cel mic. Deși poate fi cărat și de unul singur, recomand cu căuldură să mai aveți un ajutor. Și nu pentru că 11 kg v-ar putea pune probleme, ci pentru că este destul de lungă cutia pentru a vă putea incomoda la transport.

În cutie regăsim televizorul – dooooh! -, piciorușele pe care stă, telecomanda cu baterii (chapeau bas pentru asta, că uitasem să cumpăr eu altele), cablul de alimentare, eticheta de clasă energetică (după standardul vechi) și ceva broșuri informative și garanții. Pentru că nu sunt fanul găurilor prin pereți, am preferat să montez cele două piciorușe și să instalez TV-ul pe comodă, direct. Am folosit șurubelnița din dotarea proprie, că, deh!, omul care stă la casă, sigur are de toate sculele. Menționez asta, pentru că am fost martorul unei situații în care clientul întreba vânzătorul de ce nu oferă și acea șurubelniță în pachet. Drept este că situația se întâmpla acum un an, ante-covid adicătelea, când încă mai erau unii dispuși să zăbovească prin magazine doar pentru a căuta nod în papură…

Design și construcție

La fel ca și la alte produse, voi avea aceeași remarcă și aici: atât timp cât nu vom discuta despre prototipuri sau produse high end sau de nișă, designul va urma întotdeauna linia produselor similare. Deci, și acest TV este dreptunghiular și cu mufele pentru conectare în spate. Dar, țin să remarc faptul că avem parte de margini subțiri și de o culoare argintie, care îi conferă o anume eleganță. Iar logo Allview de jos, plasat central, dar nu prea strident, ajută la aspect.

Este și un televizor subțire, având 1 cm grosime în partea de sus și 6 cm jos, unde sunt montați conectorii. V-am spus deja că prefer să nu dau găuri prin perete, dar pentru cei care fac asta, sau au deja un suport montat, cred că Allview 50ePlay6100-U arată bine și pe perete.

Întreaga parte din spate este realizată din același plastic dur ca și alte produse, indiferent de marcă, iar rama frontală este din metal. Combinația dă bine estetic și este și rezistentă la mutare (pentru că da, l-am mutat dintr-o cameră în alta, doar ce credeați?).

Instalare

Aș putea spune că este un model plug-and-play, pentru că îl montezi pe stand, îl conectezi la cablul TV și la curent, îl pornești și… totul este extrem de intuitiv. Înițial ți se cere să faci pairing la telecomandă, apoi să conectezi smartphone-ul (de unde ia și rețeaua Wi-Fi) și contuld e Google. La pornirea aplicațiilor vei fi logat automat (avantaj Android TV+smartphone Android), iar scanarea canalelor TV se face la fel de simplu. Poți apoi umbla în meniul televizorului pentru alte setări minore – gen pe ce canal TV vrei să pornească.

În cazul în care nu te descurci cu indicațiile de pe ecran, poți folosi liniștit una din broșurile din cutie, unde ai explicați pașii de instalare.

Hardware, sistem de operare și performanță

Avem parte de un procesor lansat în 2017, dar care își face treaba cu brio. Avem și un accelerator grafic Mali-470, care permite rularea jocurilor din Google Play Store. Bine, nu vorbim de chestii compleze, dar un joc simplu sigur merge ok. Nu am instalat eu vreunul, pentru că nu am controlere de niciun fel, și nu aveam cum să testez. Memoria internă este de 1.5GB, iar spațiul total de stocare de 8 GB, din care jumătate este disponibil pentru utilizator.

La nivel de software avem parte de Android TV 9.0 Pie la nivel nativ, fără vreo intervenție din partea producătorului, lucru care nu poate decât să mă bucure. Pentru că testez destule gadgeturi, în fiecare lună, mă declar fanul total al lucrurilor simple. De ce? Pentru că orice intervenție din partea OEM-ului presupune fie lag în utilizare, fie cst ridicat pentru un hardware mai potent care să nu genereze acel lag menționat anterior.

Vine preinstalat cu doar câteva aplicații, dar sunt îndeajuns. Eu am instalat în plus doar AIDA64, pentru a obține detaliile tehnice complete, HBO GO și Prime Video, pentru filme și seriale și Puffin TV browser. Dintre toate, doar ultimul mi s-a părut ciudat că nu era deja prezent, pentru că SmartTV înseamnă și navigare pe internet.

Chromecastul integrat permite redarea direct de pe telefon sau laptop a materialelor video. Ca posesor de Chromecast 2 de ceva vreme, apreciez opțiunea built in, care îmi permite să văd meciuri din Premier League direct pe TV, de la canalele britanice. Cei care umăresc fotbalul englez cu comentariul în română sigur înțeleg de ce fac asta. 😉

Telecomanda folosește conectivitatea bluetooth, nu infraroșu, lucru ce permite un control mai facil al televizorului. În plus butonul dedicat pentru Google Assistant permite căutarea vocală pe device. Acest lucru permite căutări rapide pe internet, în timpul vizionării, sau trecerea de la o aplicație la alta, fără efort. Apropo de telecomandă, aceasta este ușor de folosit, nu mi se pare nici prea mare și nici prea grea. Pare o telecomandă generică, branduită Allview.

Ca să fiu sigur că îl supun la un stress destul de mare, am ales să mă uit și la un film în browser. Am putut să urmăresc pelicula până la capăt, fără întreruperi sau sacadări. Apropo de asta, dacă ați văzut 2001: A Space Odyssey, nu vă recomand deloc 2036 Origin Unknown.

All in all, deși nu impresionează cu dotări hardware și nici nu rulează ultima iterație de Android TV, Allview 50ePlay6100-U nu dezamăgește deloc în utilizarea zilnică. Da, am avut și un moment când a trebuit să îl scot din priză, pentru că nu mai reacționa deloc, dar asta se întâmplase după ce plecasem din cameră și pusesem Netflix pe pauză. Cum m-am întors după jumate de oră, televizorul intrase în stand-by și apoi se închisese.

Ecran și sunet

Panoul este unul VA, termen care vine de la Vertical Alignment. Aceasta este o tehnologie de afișare „intermediară” între TN (Twisted Nematic) și IPS (In-Plane Switching). Panourile de acest tip reproduc mai bine culorile decât panourile TN, dar nu reușesc să se ridice la nivelurile celor IPS. Ele au unghiuri de vizibilitate largi, similare cu IPS, dar de obicei nu reușesc să atingă aceiași timpi rapizi de răspuns ai pixelilor ai TN. Cristalele lichide din panourile VA sunt aliniate vertical pe sticlă, fapt care permite redarea unui negru „foarte negru”: atunci când cristalele sunt perpendiculare pe sticlă, ele nu lasă niciun pic de lumină să treacă prin ele, oferind un contrast extrem de calitativ.

După câteva săptămâni de utilizare pot să confirm că Allview 50ePlay6100-U oferă culori ok, cu constrast bun. Din păcate, dacă folosim anumite setări de imagine culorile pot deveni prea aprinse. Aceeași situație apare și dacă lumina este prea puternică în cameră. Dar, dacă își pierzi câteva minute cu reglarea lor, nu ai ce să reproșezi.

Singurul moment când m-a dezamăgit complet au fost scenele întunecate, când televizorul încearcă să redea prea multe detalii, drept urmare apare zgomotul de fond. Bine, dacă nu vă uitați prea mult la Game of Thrones sau la Outlander, nu veți simți prea mult minusul…

Pentru că nu am abonamentul cu extra-opțiunea 4K de la Digi, am rulat câteva cipuri video la rezoluție UHD de pe YouTube și…. m-am convins: următorul meu TV va fi unul 4K. Sper să mai câștige și cormoranii mei ceva meciuri, că nu îmi arde de urmărit înfrângeri la rezoluție maximă!

La partea de sonorizare avem parte de două difuzoare de 10W care se descurcă bine, atât timp cât nu treci de 50% putere, caz în care distorsoneaza puternic. Un minus major este lipsa aproape totală a bassului. Cu toate acestea, nu cred că mai cumpără cineva TV pentru a organiza petreceri acasă cu muzica de pe MTV. Legat la un sistem audio 5.1, lucrurile se schimbă și puteți da petrecerea aceea. 😉

Conectivitate

V-am spus deja că avem telecomanda prin bluetooth, care este generație 5.0. Asta permite atașarea unei tastaturi sau a unor căști, lucru ce permite o utilizare mai ușoară, mai smart sau mai… silențioasă.

Wi-FI AC, 4 porturi HDMI, 3 USB 2.0, LAN RJ45, slot CI+, ieșire audio optică, intrare mini AV, ieșire sunet prin jack de 3.5 mm și intrare RF cu suport DVB-T, DVB-T2, DVB-C și analog completează capitolul de conectivitate.

Preț, puncte pro și contra

Cu un design elegant, cu hardware și software mediu, dar cu o experiență de utilizare chiar bună Allview 50ePlay6100-U este un candidat demn de luat în seamă pentru cei care caută un smartTV cu Android la bord și panel 4K. Pe PC Garage și pe eMag este listat la 1.449,99 lei, un preț accesibil, din punctul meu de vedere, mai ales că alternativele la aceste costuri sunt de la Horizon sau Star-Light.

PRO

sistem de operare curat

redare clară a imaginii

telecomandă cu bluetooth

Chromecast integrat

conectivitate ok

preț bun

design elegant

produs asamblat în România

CONTRA

Android TV 9.0

sonorizarea

zgomot de fundal la imaginile închise