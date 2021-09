Review realme GT Master Edition – mid-range killer?

Cand s-a lansat realme GT am primit un smartphone flagship echipat cu cel mai puternic procesor din piata. Ne-am dat seama atunci ca avem parte de un flagship killer autentic. Imediat dupa lansarea lui GT am aflat ca vom avea parte de mai multe modele din aceasta serie, iar unul dinte ele este Master Edition. Master Edition mi-a lasat impresia dupa nume ca este ceva mult peste primul GT lansat. Ca este o versiune mai puternica, mai scumpa si mai bine dotata. M-am inselat…GT Master Edition nu este un telefon mai puternic decat GT-ul clasic ci este un mid-range killer.

De ce denumirea asta atat de pompoasa pentru un banal telefon mid-range? Habar nu am, dar te poate baga in ceata crezand ca este o versiune net superioara. Mai exista si versiunea GT Explorer Master despre care am crezut la fel…

Noi am primit la test versiunea de GT Master Edition de 256GB, un telefon bine dotat cu un desing simplu si cu un pret foarte bun. L-am avut la test doar cateva zile asa ca o sa citit un review facut pe fuga deoarece timpul a fost limitat.

Specificatii:

Snapdragon 778G

Ecran AMOLED la 120Hz de 6.43 inch

Camera frontala de 32MP

Camere principale de 64MP, 8MP ultra wide si 2MP macro

Baterie de 4300mAh

Incarcare rapida la 65W

Wi-Fi 6, dual 5G

128 sau 256GB stocare

8GB RAM

174 grame

Design

realme GT Master Edition are un design foarte similar. Arata….ca orice alt telefon din China din 2021. Acelasi format de camere, acelasi plastic pe spate, aceasi rama de plastic si acelasi aliniament al butoanelor. Telefonul seamana cu ce ati mai vazut pe Oppo sau OnePlus.

Mi-a placut spatele care este dintr-un plastic alb mat si nu retine amprentele. Ofera si aderenta in acelasi timp si recunosc ca este o nuanta de alb placuta.

Butoanele sunt destul de clicky si se simt bine, iar jack-ul de casti a fost pastrat. Are margini relativ subtiri pentru un telefon mid-range si o camera foto frontala integrata in display.

Se tine bine in mana, este subtire si usor si iti lasa senzatia de telefon construit bine.

Display

Este un AMOLED produs de Samsung, un ecran de buna calitate asa cum am vazut si pe modelul GT. Nimic de reprosat. Culorile sunt bune, de contrast nu mai zic, iar raspunsul este unul rapid. Se misca bine, se vede bine. Clar este un ecran scump si de buna calitate si probabil este cel mai mare avantaj al telefonului.

Difuzoare

Se aud tare, nu neaparat cel mai clar. Sunt decente pentru un telefon care costa 2000 de lei. Se putea mai bine.

Autonomie

Bateria nu este nici mica dar nici mare. La 4300mAh sa zicem ca se putea mai bine. Totusi, la o utilizare moderata dureaza tine o zi, dar daca il folosesti abuziv nu te mai tine pana seara. Depinde cat de tare il folosesti si ce faci cu el. Totusi, pentru un utilizator modest poate sa tina si 2 zile, dar asta inseamna sa nu te joci, sa folosesti modul Eco si sa mai opresti din consumatori.

Incarcarea rapida la 65W este un avantaj si incarcatorul este oferit in pachet. Se incarca in mai putin de o ora.

Camera foto

Camera principala este de 64MP, un senzor de la Sony care face fotografii decente. Ziua sunt foarte bune, nimic de reprosat pentru cat costa telefonul. HDR-ul lucreaza eficient, declansarea este rapida.

Am o problema cu redarea culorilor pe timp de noapte. Nu sunt realiste mai deloc si temperatura tinde sa fie rece. Este o problema pentru mine mai ales pentru un mid-range. Nu as fi avut pretentii de acest gen de la un telefon low-cost. Probabil este o problema de soft.

Camera de 2MP macro nici nu vrut sa o folosesc, este inutila. Nu ar trebui sa existe asa ceva pe un telefon. In schimb ultra wide-ul este ok, nu deformeaza prea mult.

Per total performanta camerei foto este foarte buna cand are lumina buna. Culorile sunt bune, HDR-ul isi face treaba, declanseaza repede si are claritate buna. Fotografiile sunt foarte bune. Aveti grija noaptea doar.

Performante in general

Un Geekbench scoate la iveala un scor de 786 puncte in single core si 2730 de puncte in multi core. Personal nu ma intereseaza acest scor dar l-am pus pentru pasionatii de teste sintetice. In utilizare telefonul se misca rapid, nu are lag si orice ii dai sa faca executa fara probleme.

M-am jucat cateva titluri moderne si nu a sughitat. Pentru retele sociale, filme pe Netflix si cateva jocuri este un telefon perfect. Nu se incinge, nu are lag, nu mi-a dat crash si are o interfata placuta.

Sa vedem acum si cat rezista pentru ca orice telefon Android merge bine la inceput.

Concluzie si pret

Pentru cat costa telefonul nu pot spune ca este rau deloc. Are multe avantaje. Se misca bine in orice aplicatie, are un ecran de buna calitate, o incarcare rapida si o camera foto foarte buna pe timp de zi. Autonomia este asa si asa si pozele pe timp de noapte nu sunt neaparat cele mai stralcuite.

Totusi, primim 5G, un jack pentru casti, un design subtire si un spate din plastic mat care nu retine amprentele. Recomand telefonul persoanelor care vor o solutie accesibila si bine dotata.

realme GT Master va fi disponibil (Emag, Flanco si Altex) la precomanda de astăzi şi până pe 30 Septembrie, fiind oferit împreună cu realme watch 2 cadou.

realme GT Master 128 GB – 1799,99 Lei + realme Watch 2

realme GT Master 256GB – 1999,99 lei + realme Watch 2

PS: eMAG-ul modifica pagina din cand in cand deci probabil mai dureaza pana apare in oferta si ceasul.