Samsung extinde One UI la electrocasnice inteligente cu actualizări pe 7 ani

Samsung Electronics a anunțat extinderea platformei sale software One UI la gama de electrocasnice inteligente, oferind o experiență unificată pe smartphone-uri, televizoare și acum și pe aparatele de uz casnic.

Modelele lansate începând cu 2024 vor beneficia de actualizări software timp de 7 ani, începând cu luna septembrie 2025.

Potrivit companiei, această extindere permite uniformizarea interfețelor și funcționalităților între diferitele tipuri de dispozitive, inclusiv prin integrarea aplicațiilor Bixby, Gallery și Samsung TV Plus, precum și prin ecosistemul SmartThings, care conectează toate dispozitivele locuinței și oferă servicii precum Family Care, Pet Care și Home Care. Interfața One UI va include și funcția Now Brief, care furnizează informații utile despre programul familiei, rețete sau starea electrocasnicelor.

Actualizările din septembrie pentru modelele lansate în 2024 includ:

Securitate extinsă : Knox Matrix se va aplica frigidere, mașini de spălat, uscătoare, aparate de aer condiționat, EHS și plite cu inducție, cu protecții suplimentare pentru modelele cu ecran.

Funcții AI îmbunătățite : frigiderele Family Hub și mașinile de spălat cu ecran vor beneficia de versiuni actualizate ale AI Vision Inside și Bixby cu Voice ID.

Extinderea serviciilor : Samsung TV Plus va fi disponibil în Canada, Brazilia și India, iar mașinile de spălat cu ecran vor suporta opt limbi locale noi.

Interfață One UI unificată: modelele din 2024 vor primi designul și navigarea One UI introdus pe aparatele din 2025, pentru o experiență intuitivă și adaptată regional.

Prin această inițiativă, Samsung își propune să ofere utilizatorilor o locuință conectată și inteligentă, cu control unificat și servicii personalizate.

Pentru mai multe informații, vizitați www.samsung.com/ro.