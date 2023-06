Samsung Galaxy S23FE e pe drum

Dar nu va folosi procesor de la Qualcomm.

După pauză luată anul trecut, gama FE revine și după cum era de așteptat, va fi mai ieftină decât linia principală S23.

Această ieftinire necesită anumite compromisuri. Unul de care mai mulți nu vor fi încântați e chipsetul ales.

S23FE ar utiliza chipsetul Exynos 2200, care fiind produs intern de Samsung salvează compania de o mulțime de costuri suplimentare și în plus, profitul Samsung Foundry nu arată grozav în perioada asta. De asemenea, modelul nu ar fi fost cel mai probabil lansat dacă nu exista un stoc foarte mare de chipseturi.

The reason the S23FE uses the Exynos 2200 is because Samsung Foundry is facing declining sales and financial losses. To address this situation, Samsung's management decided to produce the Exynos 2200, and now they will release the S23 FE to deplete the existing inventory of 2200

— Revegnus (@Tech_Reve) June 15, 2023