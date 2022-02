Telefoanele Samsung din seria Galaxy S22 vor fi primele care vor primi 4 actualizări majore de OS

Da, ați citit bine. Samsung ar putea deveni în materie de suport și actualizări de OS rege în lumea Android.

Samsung nu a avut cea mai bună relație cu utilizatorii când vine vorba de interfața proprietara. Înainte de OneUI am avut TouchWiz, o interfață căreia veteranii îi știu istoricul: ergonomia lasă de dorit, iar lag-ul își făcea apariția treptat și telefonul devenea mult mai lent sau sacadă în adevăratul sens al cuvântului. S-au mobilizat și au adus o interfață nouă cu OneUI înțelegând într-un final nevoia ei. Cu fiecare an, această s-a maturizat și a devenit tot mai bună și mai apreciată.

Însă nu s-au oprit aici și odată cu lansarea lui Galaxy Note 20 și Note 20 Ultra au anunțat extinderea actualizarilor majore de OS de la 2 ani la 3 ani pentru anumite modele. Seria Galaxy S22 ar putea duce lucrurile și mai departe conform unei postări de pe Twitter. Telefoanele din seria Galaxy S22 ar putea fi primele care vor primi 4 actualizări majore de OS alături de 5 ani de actualizări de securitate. Seria Galaxy S21, Z Flip 3, Z Fold 3 și Tab S8 vor avea partea de același tratament.

