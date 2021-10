Ai voie sau nu ai voie cu anvelope All Season iarna?

Au fost niste discutii in mediul online zilele trecute si foarte multi oameni erau suparati cand au aflat ca anvelopele all season nu sunt legale pe timpul iernii. Se pare ca nu este chiar asa.

Noi am mai dezbatut subiectul aici. Darius este pro anvelope all season, in schimb eu sunt impotriva lor din foarte multe motive. Nu sunt complet impotriva lor si va explic imediat.

Dpdv legal, ai voie cu anvelopa all season pe timp de iarna daca aceasta are marcajul M + S. Adica mud and snow. Daca nu are aceste marcaje atunci risti amenda. Asta ca sa ne intelegem ca nu sunt ilegale pe timpul sezonului rece cum tot au aparut stiri in mediul online.

Repet, daca anvelopa are marcajele M + S esti in legalitate!

Acum sa va explic de ce nu sunt eu de acord cu anvelopele astea 4seasons: nu sunt bune nicaieri! Daca alegi sa mergi DOAR in oras (munca, acasa si cumparaturi) cred ca sunt ideale. Faci km putini, in oras nu ai viteza, strazile sunt deszapezite iarna si nu ar trebui sa ai probleme.

Dar daca pleci iarna la munte in concediu, vara alegi sa te duci prin Grecia si in general faci multi km pe an, NU le pot recomanda. Mi se pare ca iti pui viata in pericol. Am vazut multe masini cu anvelope all season care nu puteau urca spre Lacul Bolboci cand drumul era plin de zapada. Eu cu Nokianurile mele de iarna am urcat fara sa clipesc. Si la fel si alte masini cu anvolope de iarna.

Vara risti sa le uzezi prematuri, nu ai aderenta buna in curbe, la franare se vor comporta ca o guma de mestecat si tot asa. Dar repet, pentru oras, drumuri scurte pana la magazins inapoi sunt ideale.

Detalii AICI.