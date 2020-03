WhatsApp va implementa curand functia de autodistrugere a mesajelor

WhatsApp va implementa in scurt timp o functie noua foarte utila pentru cei care tin la intimitatea lor sau pur si simplu vor ca mesajul sa dispara. Functia de autodistrugere a mesajului va ajunge in curand.

Functia de autodistugere a mesajului este implementata in versiunile beta 2.20.83 si 2.20.84 si poti alege perioada cand mesajul sa se stearga: o ora, o zi, o saptamana, o luna sau un an. Sincer as fi ales si minute sau chiar secunde.

Dupa ce ai selectat timpul o sa apara in dreptul mesajului un timer care iti va spune cat timp a mai ramas. Nu stim sigur cand va aparea functia oficial si pe versiunea stabila, insa este clar ca se lucreaza la ea.

Intre timp s-a anuntat si Dark Mode.