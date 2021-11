Xiaomi are un nou sistem de racire denumit Loop LiquidCool, care promite de doua ori multa multa eficienta in racire fata de tehnologia Vapor Chambers.

Cam toti producatorii de smartphone-uri trebuie sa vina cu solutii din ce in ce mai bune de racire. Procesoarele devin mai puternice si automat trebuie sa fie racite corespunzator.

Xiaomi a dezvoltat sistemul Loop LiquidCool, de doua ori mai eficient, spun ei. Va fi o tehnologie implementata pe telefoanele din 2022.

Caldura emanata de chipset face ca lichidul sa se evapore, gazul fierbinte rezultat este transportat pe o conducta pana la racitor si se transforma din nou in lichid. Lichidul ajunge din nou in camera de umplere si se reia intreg ciclul.

Desi am crede ca este identic cu alt sistem de racire sunt cateva diferente. In primul rand gazul si lichidul nu se intalnesc, sunt tinute in sisteme separate, doar conductele sunt comune.

A doua diferenta este utilizarea unor supape Tesla (dada, Tesla) pentru a asigura ca lichidul curge unde trebuie si cum trebuie.

Xiaomi a folosit deja un Mix 4 pentru teste, l-au modificat si dupa 30 de min in Genshin Impact la 60FPS, temperatura maxima a fost de 47.7 grade Celsius, cu 8.6 grade mai mica decat un Mix 4 nemodificat.

O sa vedem in realitate cum se descurca cand vor aparea si primele telefoane cu noul sistem de racire.