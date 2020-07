Xiaomi Mi Smart Band 4C este o versiunea mai ieftina pentru Mi Band 5

Xiaomi a lansat o noua bratara, Mi Band 4C, care este o alternativa mai ieftina a lui Mi Band 5, dar care ofera monitorizare cardiaca la un pret foarte bun.

Noua bratara are un ecran de 1.08 inch cu rezolutie 128 x 220 pixeli, luminozitate 200 nits, baterie de 130mAh ce ofera autonomie pentru 2 saptamani. Interesant este ca ofera si monitorizare cardiaca si poate fi folosita pentru 5 antrenamente diferite: outdoor running, exercise, cycling, treadmill si fast walking. Suna mai bine in engleza decat in romana.

Rezista la apa pana la 5ATM, cantareste 13 grame si costa 21 de euro, adica aproximativ 100 lei.