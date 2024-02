Top 100 cele mai valoroase branduri la inceput de 2024

Ne apropiem de finalul lunii februarie, iar in industria tech si mai ales la bursa este o intreaga nebunie cu tot ce se petrece in curtea Nvidia, mai ales ca acum, chiar in momentul redactarii acestui articol, acestia vor prezenta cifrele pentru Q4 2024.

Asa ca este un moment oportun sa vedem care au fost cele mai valoroase 100 de branduri in luna ianuarie a acestui an. Topul a fost facut de catre cei de la VisualCapitalist.com, iar formula pe care au folosit-o este urmatoarea:

Puterea brandului (BSI) x Rata de drepturi a brandului x Veniturile brandului = Valoarea brandului

Primele 4 pozitii sunt ocupate de branduri din SUA, in urmatoarea ordine: Apple, Microsoft, Google si Amazon. Pe a 5-a pozitie este Samsung. Nvidia a urcat 87 de pozitii comparativ cu anul anterior.