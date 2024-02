Review SSD extern ADATA SD620 – o solutie rapida si ultra rezistenta

SSD-urile externe sunt cu siguranta viitorul in ceea ce inseamna stocarea la purtator. HDD-urile externe le putem exclude din ecuatie, desi ele au reprezentat multi ani o solutie buna si ieftina. SSD-urile sunt mai rapide, mai fiabile si vor ajunge si mai ieftine.

Si vor urma sa vina si alte modele de la alti producatori. Vestea asta poate doar sa ne bucure. HDD-urile portabile erau foarte buna pentru stocare, dar erai limitat de viteza de scriere foarte mica, iar daca HDD-ul nu avea o husa de protectie pierdei toate datele instant. Erau vulnerabile la socuri. Mai erau cele care necesitau alimentare separata, deci aveai nevoie de USB pentru date si alimentare de la priza. Destul de urat.

Eu am si acum un HDD Seagate de 2TB, insa l-am inlocuit cu un SSD portabil de aproape 1 an. Vitezele sunt mult mai mari si ai avantajul si ca il poti avea cu tine mai usor, dimensiunea fiind mult mai mica si rezistenta la socuri crescuta.

ADATA SD620 este o solutie buna, ieftina si rezistenta, fiind un SSD extern protejat de o carcasa cu standarde militare. ADATA a implementat o husa de 1.22m MIL-STD care va proteja SSD-ul in diverse medii de utilizare. Nu doar ca il poti folosi pe post de stocare, dar vitezele lui permit si sa te joci de pe el pe o consola sau chiar PC.

Promite viteze de pana la 520MB/s, deloc rau si mai ales ca vorbim despre o interfata USB 3.2 Gen2 intalnita tot mai des pe PC-urile moderne. Totusi, pentru a mentine un pret mai mic probabil, nu s-a implementat un USB C clasic in partea care intra in SSD ci o mufa USB 3.2 mai veche.Aici consider ca este singurul minus al acestui SSD.

Este compatibil cu multe dispozitive, inclusiv telefoane, tablete, console de gaming si PC-uri. Functioneaza cu PS5 si Xbox Series S si X, iar suportul pentru MacOS este asigurat.

Este un SSD versatil, micut si rezistent, capabil sa ruleze jocuri. Este oferit in capacitati de 512GB sau 1TB si functioneaza inclusiv pe Linux Kernel 2.6 sau mai nou. Are trei ani garantie si cantareste 55 de grame.

Mai jos cateva teste de viteza. Il gasiti la eMAG la 491 lei.