iOS 16 este anuntat oficial si aduce multe schimbari

iOS 16 in sfarsit schimba putin stilul si aduce un lock screen personalizabil. Chiar foarte ok arata si in sfarsit vom vedea mai multa culoare in ecosistemul Apple.

Personalizare si iOS in aceeasi fraza. Cand ati vazut asta ultima oara? Pare sa fie o antiteza, dar nu, Apple permite acum personalizarea lock screenului si chiar este ceva avansat. Se poate schimba fontul, fotografia, ceasul, se pot adauga widget-uri si nu trebuie sa intri in setari. Totul are loc fix pe lock screen.

Mai nou, notificarile vor aparea in partea de jos a ecranului ca sa ai mai multa vizibilitate. Avem si Live Activities, care vor arata progesul unor aplicatii precum Uber sau poate local Globo/Tazz, sa vezi rapid unde se afla masina sau livratorul.

iMessage iti da voia sa editezi un mesaj deja trimis sau sa-l stergi, dar si sa marchezi unele mesaje drept necitite. Foarte tare asta pentru cei care folosesc serviciul. In SUA este cel mai folosit.

Dictarea poate pune acum semne de punctuatie si emojiuri, functia Live Text functioneaza si pe clipuri video, iar AI-ul folosit te lasa sa decupezi oameni sau animale din fotografii.

Apple doreste integrarea buletinului cu telefonul, iar in cateva state din SUA chiar se intampla asta. Practic poti sa ai in Wallet cartea de identice, asa cum ai cardurile, biletele de avion sau certificatul de vaccinare.

Functia Apple Pay poate fi folosita fara POS, daca vanzatorul detine tot un iPhone. Practic iPhone-ul va functiona cu rol de POS. Mai mult, vom avea plata in 4 rate denumite Pay Later, iar daca comerciantul are ca metoda de plata Apple Pay, atunci voila.

CarPlay devine mai bun de anul viitor cand vor aparea si primele masini compatibile. Astfel, CarPlay poate fi afisat pe mai multe ecrane cu marimi si forme diferite, precum in zona ceasurilor de bord digitale, nu doar pe sistemul multimedia.

Primele masini vor veni de la Renault, Jaguar, Porsche, Nissan, Ford, Volvo, Mercedes si Land Rover. Ma mir ca nu vad BMW sau Kia/Hyundai ca ei erau in top.

iOS 16 vine la toamna cu noile iPhone 14. Abia astept.