Apple a lansat MacBook Air si MacBook Pro de 13 inch cu noile procesoare Apple M2

Ieri seara a fost un eveniment Apple si am vazut cateva lansari. Noile MacBook-uri sunt aici si vin cu procesoare M2.

M2 a fost lansat oficial la un an jumate de la primul M1, care apropo, a primit cateva versiuni noi pe care le stim deja. Fata de M1, noul M2 are cu 25% mai multi tranzistori, memorii mai rapide, banda de 100GB/s, 24GB RAM, 4 nuclee de performanta, 4 nuclee de eficienta, per total este cu 18% mai rapid fata de M1 si GPU-ul este cu 35% mai rapid.

Revenind la laptop-uri, MacBook Air cu M2 primeste notch, doua porturi Thunderbolt, jack, port MagSafe si este fanless, deci nu are ventilator.

Are 13.6 inch, camera frontala Full HD cu Center Stage si procesor de image, TouchD, ecran pe 10biti cu 500nits luminozitate, 4 difuzoare, 3 microfoane.

In cutie primim, wow, incarcator de 30W in versiunea de baza si 35W in versiunea de top, cu doua porturi de alimentare pentru a incarca si telefonul in acelasi timp. Iar daca vreti exista optional si un incarcator de 65W, care promite ca in 30 minute se incarca pana la 57%.

Autonomia este mare, 18 ore de playback video, iar greutatea este de doar 1.24kg. Porneste de la 1500 euro.

Avem si MacBook Pro de 13 inch, care primeste doar un procesorul nou si cam atat. Este identic cu modelul anterior, tot cu Touch Bar. Are 20 de ore autonomie, margini groase in jurul ecranului, NU are notch si costa de la 1600 euro in versiunea cu 8GB RAM si 256GB stocare.