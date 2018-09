Acum suntem ArenaIT.ro

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In weekend am facut mutarea pe un alt server si, odata cu aceasta, trecerea pe domeniul arenait.ro, pe care-l aveam de ceva timp insa am tot amanat schimbarea. Am simtit ca acum e un moment bun.

Si probabil ca schimbarea a fost atat de fluida ca nici nu ati observat-o. Sper asta. Acum totul ar trebui sa se incarce si mai repede.

Pe de alta parte, daca apar probleme, am aprecia sa ni le semnalati ca sa putem sa le reparam cat mai repede.

In lunile ce urmeaza vor aparea tot mai multe schimbari la ArenaIT, in bine zic eu, asa ca stati pe aproape.