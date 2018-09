Nokia 7.1 Plus in imagini neoficiale dar reale

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nokia 7.1 trebuie sa-si faca aparitia in urmatoarea perioada completand un trio devenit deja clasic pentru compania: Nokia 5.1 Plus, 6.1 Plus si acum 7.1 Plus. Avem primele imagini neoficiale dar mai mult ca sigut adevarate.

Citeste review-urile noastre la telefoanele Nokia.

Nokia 7.1 Plus va avea un ecran cu notch, Android curat, senzor de amprenta pe spate, Snapdragon 660, 4GB RAM si 64GB de stocare dar si camere duale cu optica Zeiss de 12 si 13MP, iar camera frontala va avea 16MP.

Ecranul va avea 6 inch diagonala si rezolutie HD si baterie de 3800 mAh. Pretul este necunoscut. Daca se va lansa si in Romania s-ar putea sa-l testam si noi.