Chrome primeste Dark Mode pe macOS

Un nou trend in materie de design UI este Dark Mode. Intalnita pe din ce in ce mai multe aplicatii, Dark Mode este asa cum ii spune si numele un mod intunecat. Toata interfata devine neagra si mult mai prietenoasa cu ochii in special noaptea. Chrome primeste acest mod pe macOS fara nici o mentiune pentru celelalte sisteme de operare.

Chrome nu avea un astfel de mod pana acum. Pe versiunea 71 utilizatorii de macOS pot activa acest mod. Din pacate nu a fost anuntat si pentru celelalte sisteme de operare precum Winows sau Android.

Dark Mode este prezent pe Youtube si mai nou pe Android Messages. Versiunea Chrome 71 ar urma sa vina in Decembrie si pana atunci poate aflam si despre disponibilitatea pe Android sau Windows.