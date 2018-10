Sondaj: de la cine aveti internet fix? Sunteti multumiti?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Continuam discutiile pe baza sondajelor cu o noua intrebare: de la cine aveti internet fix, acasa? Sunteti multumiti? Intre timp ramane deschis sondajul legat de reteaua de telefonie mobila pe care sunteti.

La fel ca si Configuratia Lunii, pe care vrem sa o publicam in fiecare ultima zi de luni din luna, vrem sa facem si cate un sondaj in fiecare zi de marti, daca reusim. Daca aveti sugestii de intrebari puteti sa le lasati in sectiunea de comentarii.

Imi este si greu sa va spun de cati ani sunt eu pe Digi (RDS). Aventura mea pe internet a inceput cand aveam 7-8 ani si foloseam un modem dial-up de 28.8 Kbps. Ulterior s-a dezvoltat o retea de cartier in orasul natal (Deva) la care m-am legat si eu. Aveam 1 Mbps, adica 125 kBps.

Si mai tarziu reteaua de cartier a fost cumparata de o companie mai mare care, intr-un final, a fost cumparata de RDS. Asa ca am trecut la internet de 100 Mbps, internet care a ramas la fel pana acum vreo saptamana, cand au venit cei de la RDS sa-i treaca pe ai mei pe fibra si sa le faca upgrade la 300 Mbps.

In Timisoara avem Digi (RDS) inca de cand ne-am mutat in apartamentul noastru, din camin. Am inceput cu 100 Mbps, am trecut la 200 Mbps si ulterior acesta a devenit automat 300 Mbps. In general n-au fost probleme, nu-mi aduc aminte sa-mi fi cazut internetul vreodata, decat atunci cand au taiat reteaua veche cu mine conectat la ea. Am fost la un pas de a renunta la serviciile lor.

Acum sunt linistit, internetul de 300 Mbps merge bine. La fel si TV-ul de cand ne-am mutat pe fibra. Am avut ganduri de a trece la 500 sau 1000 Mbps dar m-am linisit, mi-am dat seama ca nu am nevoie.

Asadar, voi de la cine aveti internet fix, sunteti multumiti? Asteptam raspunsul vostru la sondajul de mai jos si in comentarii: ce viteza aveti? ce tip de conexiune? cum merge?

De la cine aveti internet fix? Digi

UPC

Telekom

Orange Results Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Digi 80%, 258 votes 258 votes 80% 258 votes - 80% of all votes

UPC 10%, 31 vote 31 vote 10% 31 vote - 10% of all votes

Telekom 9%, 28 votes 28 votes 9% 28 votes - 9% of all votes

Orange 2%, 6 votes 6 votes 2% 6 votes - 2% of all votes Total Votes: 323 × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. Digi

UPC

Telekom

Orange × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. Results

Daca lipseste vreun ISP (probabil ceva local) atunci lasati un comentariu si eu il voi adauga.