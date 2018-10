Salariile din IT – follow up: care ar putea fi consecintele scaderii lor si cum te poate afecta si pe tine

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Darius a pornit ieri discutia legata de salariile din domeniul IT, dar cred ca e loc de cateva detalii in plus: cum s-a ajuns aici si care ar fi consecintele scaderii salariilor in IT.

Preambul

Ordinul nr. 189/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator prevedea scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatii din domeniul IT. Motivul din spatele deciziei Guvernului era oprirea exodului masiv al specialistilor respectivi catre Occident.

Conditiile necesare, erau:

sa fie incadrat intr-una din functiile definite (analist, programator, manager proiect informatic etc.);

postul ocupat sa faca parte dintr-un departament specializat de informatica;

sa fi absolvit o forma de invatamant de lunga durata la o institutie acreditata, in specializarile agreate (Automatica, Informatica, etc.);

angajatorul poate dovedi ca a realizat anul anterior fiscal echivalentul in lei a 10.000 $ ca venit, pentru fiecare angajat scutit

Legea, in varianta initiala completa, poate fi consultata aici. Ea a suferit doua mari modificari – in 2015, cand Ordinul Ministerului de Finante nr. 835 elimina criteriul specializarii absolvite si in 2017, cand Ordinul 1164/492/3024/3337 extindea prevederile initiale pentru orice absolvent de facultate acreditata, indiferent de specializare (cum e cazul meu, care sunt absolvent de Jurnalism) si pentru studentii la zi.

Revolutia fiscala

Tot in 2017, prin Ordonanta de Urgenta 79 se mutau contributiile sociale de la angajator, la angajat. Acesta „revolutie fiscala” genera, in practica, o scadere cu aproximativ 21% a salariilor tuturor angajatilor. In plus, pentru cei scutiti de impozit, se mai adaugau sapte procente ca descrestere, Firmele private au fost puse in fata a patru variante:

sa creasca salariile brute astfel incat venitul net sa fie identic cu cel de dinaintea promulgarii legii;

sa ofere un bonus care sa compenseze pierderea, dar pe perioada limitata;

sa ramana la valorile salariale anterioare, fapt care duce la descresterea venitului net, dupa cum am mentionat anterior;

sa inchida definitiv taraba.

Din informatiile de pe piata, marea majoritate a firmelor au ales a doua varianta, din precautie. Formularea in notificarea primita de angajati era ceva de genul: „Prezenta prevedere se aplica pana la data de 31.12.2018 si poate fi denuntata in orice moment de catre angajator, in cazul unor schimbari legislative legate de regimul de impozitare a salariilor. In caz ca nu vor exista modificari care sa duca la incetarea ei, aceasta se va prelungi automat.” Mai pe romaneste, firma la care lucrezi e de acord sa iti mareasca salariul de incadrare, dar doar pe perioada determinata si doar daca statul nu binevoieste sa modifice din nou legislatia salariala. Ceea ce, sa recunoastem, in momentul actual, pare destul de probabil.

Revenind in prezent…

Cum finalul de an se apropie, incep tot felul de calcule. In general, inceputul noului an reprezinta un moment prielnic pentru un update la Codul Fiscal, inclusiv la capitolul dedicat salarizarii.

Pe de alta parte, sunt unele firme care au acordat bonusul doar pentru 2018, fara sa specifice nimic despre viitor.

Daca ar fi sa fac o predictie, voi spune ca majoritatea va decide sa pastreze facilitatea, pentru ca e mai rezonabil pentru ei sa isi pastreze angajati si afacerea, decat sa se mute altundeva sau sa recruteze personal nou, fara experienta. Este un fel de zero sum game – nimic nu se pierde, nimic nu se castiga.

Problema reala va aparea cand (pentru ca estimez ca e doar o problema de timp) guvernul – oricare ar fi orientarea lui politica – va realiza ca nu mai dispune de lichiditati si va introduce noi taxe pe salariu, posibil chiar la angajator. In acel moment piata muncii din Romania va fi in fata unei situatii disperate, pentru ca vor fi destul de multe joburi care se vor pierde….

Si totusi, cu ce ma afecteaza asta pe mine?

Chiar in momentul in care redactez materialul, unul dintre comentariile care au fost postate la articolul lui Darius spune ca nu e o problema ca vor scadea salariile din IT, pentru ca ele sunt oricum mari.

Desi nu poate nimeni contesta faptul ca salariile din domeniu sunt peste media nationala (aveti aici un studiu comparativ, 2008 – 2016), trebuie sa avem in vedere un posibil scenariu de domino. In momentul in care unul dintre motoarele economiei ar suferi o lovitura atat de puternica, ar trage in jos si restul domeniilor. In momentul de fata IT-ul reprezinta peste 6% din PIB-ul Romaniei, fiind al treilea contributor la cresterea acestuia.

Imaginati-va ce ar insemna piata imobiliara sau auto, fara banii programatorilor – care ar putea pleca din tara, fortati sau nu de chiar de plecarea firmelor! Sau, mai simplu, unde vor lucra firmele care ofera servicii conexe (cantina, curatenie sau paza) marilor companii din IT.

In loc de incheiere, am sa va amintesc de afirmatia lui Albert Einstein: „Daca albinele ar disparea, omenirea va mai supravietui doar patru ani!”