Xiaomi Mi A2 in vizita: intrebari si curiozitati?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Mi A1 a fost primul telefon Android One lansat de Xiaomi si un adevarat succes. Raportul calitate/pret este inca greu de batut si in ziua de azi. I-am cumparat tatalui meu Mi A2, succesorul lui Mi A1 in speranta ca este un device la fel de bun.

Cei de la PCGarage au fost foarte prompti: am pus comanda ieri in jurul orei 12 si in mai putin de 24 de ore mi-a ajuns la destinatie in Cluj. Telefonul va sta la mine pana duminica si voi avea ceva timp sa imi fac niste idei si sa revin cu un scurt review. Pana atunci, daca aveti intrebari speciale legate de el – comment below, let me know! 🙂

Varianta achizitionata de mine este cea de 64GB/4GB Ram si costa 1150RON. Citeste si Xiaomi Mi A2 Lite scurt review: un telefon excelent de buget.