Xiaomi Mi A2 Lite scurt review: un telefon excelent de buget

Recent am cumparat un Xiaomi Mi A2 Lite pentru mama mea, dupa ce anul trecut i-am luat tatalui meu un Mi A1, care s-a dovedit un real succes la pretul pe care-l are. In timp ce-l butonam pentru a-l seta mi-am facut si o idee despre acesta.

Xiaomi a intrat in lumea Android One odata cu Mi A1 anul trecut. Si a fost una dintre cele mai bune decizii ale companiei pentru ca reteta a fost una de succes: hardware bun, software actualizat si pret mic.

Acum trei luni de zile au fost lansate inca doua noi modele cu Android One: Xiaomi Mi A2 si Mi A2 Lite. Eu l-am cumparat pe cel din urma dintr-un magazin oficial Xiaomi din Kuala Lumpur (Malaysia) la pretul de ~680 lei, in versiunea cu 3 GB RAM si 32 GB memorie interna Gasim si in Romania noul model la pretul de 800 lei (3 GB si 32 GB) si 950 lei (4 GB si 64 GB).

Haideti sa va spun, punctual, cateva pareri despre el.

Display. Foarte ok, are 5.8 inch si rezolutia Full HD e suficienta. Se vede bine, e clar si colorat si suficient de luminos pentru a putea fi urmarit lejer si la soare.

Constructie. E foarte fain construit, din metal, cum era si Mi A1. Se tine bine in mana iar daca simti ca l-ai putea scapa ai chiar in cutie o husa de cauciuc. Bretonul nu mi se pare deranjant, iar asta e o regula generala pentru mine la orice telefon. Oricum, e mai mic decat cel care pare sa apara pe Pixel 3 XL. 😀

Cum se misca? In general foarte bine, fluent si rapid. Exista momente, rare totusi, cand se intampla ca interfata sa mai agate cate putin. Totusi, pentru pretul pe care-l are acest telefon mi se pare ca performantele sunt mai mult decat multumitoare.

Camera. Mai mult decat decenta, pe spate are doi senzori iar pe fata unul. Face un efect de bokeh decent dar sta cam prost la capitolul dynamic range. Cateva poze, putine ce-i drept, mai jos.

Baterie si incarcare. Mama spune ca bateria o tine cam 3-4 zile (are 4000 mAh) cu internetul (ocazional 4G si Wi-Fi) pornit aproape non-stop, mai putin noaptea, si doua SIM-uri active. De incarcat se incarca repede, dar din pacate are mufa micro USB, nu USB-C.

Punga Xiaomi Ambalaj Xiaomi Mi A2 Lite Breton Incarcare Micro USB

In concluzie, Xiaomi Mi A2 este un telefon excelent de buget. Pretul de 800 lei e decent, pentru ca mai jos sunt doar pocnitori – posibil chiar la propriu, iar in schimb primesti o constructie solida, camera buna si sistem de operare actualizat minim 2-3 ani.