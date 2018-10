De ce am renuntat sa imi schimb telefonul (pe moment)

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In urma cu ceva timp, cand am scris review-ul pentru S8 dupa 16 luni de utilizare, eram foarte pornit pe a-mi schimba telefonul. Ma simteam ca persoanele alea care nu si-au baut cafeaua de dimineata – parca imi tremurau mainile, eram agitat, irascibil. Era clar:aveam nevoie de un nou telefon in viata mea! Eram deja la curent cu toate smartphone-urile lansate, dar trebuia sa descopar variabilele necunoscute din ecuatie.

In lista finalistilor se aflau OnePlus 6, Samsung Galaxy Note 9 si S9+, precum si Pixel 3 ( chiar Pixel 2 XL). Motivul principal pentru care doream sa imi schimb telefonul nu e neaparat pentru ca S8-ul e depasit sau ca nu mai face fata sarcinilor mele zilnice. Nu, nici vorba – doar simteam nevoia sa-l schimb, pe principiul l-am tinut destul. Nu sunt de acord cu schimbatul telefonului anual daca folosesti flagship-uri, e destul de clar pentru toata lumea ca upgrade-urile anuale sunt incrementale si nu-si merita banii.

Ce m-a motivat sa imi caut alt telefon?

m-am plictisit de S8 (motiv pueril, stiu)

imi lipsea un ecran mai mare

bateria nu ma tine o zi in stilul meu de utilizare

au aparut telefoane cu camere foto excelente

update-uri cu intarziere pe S8 comparativ cu concurenta – probabil Android Pie va veni la anul prin iulie in cel mai bun caz

Am luat suspectii pe rand, iar primul a fost OnePlus 6. Acesta bifa ecranul generos, pretul bun si Androidul curat, simplu. L-am vazut, intors pe toate partile, dar in cele din urma am dat inapoi la camera foto. Nu e slaba deloc, doar ca nu e o imbunatatire notabila comparativ cu S8. Stiam ca voi fi entuziasmat vreo 3 luni de el si apoi incepeam sa caut alt telefon cu o camera foto mai potenta. Asa ca l-am eliminat.

Samsung Galaxy Note 9 l-am avut in preajma mai bine de 2 saptamani pentru reviewul pe care-l puteti citi aici. Are tot ce imi puteam dori de la un flagship: display extraordinar, autonomia bateriei ok si camera foto performanta. Apoi am vazut pretul si am simtit un gol in stomac. Nu pot da 4700 de lei pe un telefon mobil. Desi era un upgrade la fiecare departament comparativ cu S8, totul era incremental si nimic revolutionar incat sa ma duca in extrema „Shut up and take my money!”.

Cel mai usor am eliminat din ecuatie S9+, pe care luandu-l in calcul deja m-am contrazis singur cu ce spuneam mai sus legat de schimbatul telefonului anual daca folosesti flagship-uri. S9+ era un S8 mai mare, practic acelasi design de care m-as fi plictisit, dar cu o camera foto mai buna si o baterie mai mare. Aproape aceiasi Marie dar cu alta palarie.

Probabil va dati seama de ce am luat in calcul Pixel 2 XL, un device de anul trecut: camera foto. Camere triple, duale, hexagonale sau mai stiu eu ce se lanseaza de vreo 2 ani de zile. Nu, Google a preferat sa pastreze lucrurile simple si sa demonstreze ca toate camerele acelea sunt un moft. Una singura e suficienta. Problema a fost din nou pretul, desi a aparut de mai bine de 1 an este mai scump ca unele flagship-uri din anul curent. Am cautat si pe OLX si era cat pe ce sa iau teapa cu unul care era pe Verizon.

Am ajuns la ultimul candidat si cel mai nou: Pixel 3, fara XL datorita notch-ului. Au aparut review-urile si strict legat de aspect si specificatii nici o surpriza. Am fost dispus sa raman la un ecran mai mic si o experienta foto buna, camera foto pare ca e din nou in top. Am asteptat pretul oficial pentru Romania si cei 4000RON pentru un telefon mic nu mi s-au parut justificati.

Am ramas fara candidati si dezamagit. La final mi-am dat seama ca singurul aspect care m-a oprit in a-mi cumpara alt telefon a fost pretul. Nu este vorba ca nu imi permit sa dau 4000 sau 4700 RON pe un telefon mobil (in cele din urma era Note 9 vs. Pixel 3). Ma gandeam doar: merita atatia bani pentru un moft de-al meu? Raspunsul este NU.

Sunt constient ca tot ce va aparea de acum incolo si se va incadra in categoria flagship va avea un pret pe masura, dar vine Black Friday. Poate mai scade pretul la Note 9 cand vanzarile nu vor fi cele asteptate sau prind pe cineva care merge in SUA si imi aduce un Pixel 3. Mai exista variante si speranta :).