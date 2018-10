Samsung Galaxy Note 9 review: flagship Android full-options

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In 2011, in timpul conferintei IFA de la Berlin, Samsung a surprins publicul cu un telefon considerat la momentul respectiv de-a dreptul imens. Galaxy Note avea un display cu o diagonala de 5.3 inch si venea insotit de S Pen (stylus), care urma sa devina trademark-ul seriei. In timp ce unii au pus sub semnul intrebarii noul device datorita dimensiunii, acesta s-a dovedit a fi un adevarat succes si in mai putin de un an s-au vandut peste 10 milioane de Note-uri. Alaturi de seria Galaxy S, anual Samsung a lansat si un phablet din gama Note. Eu personal ma indragostisem de Note 3 cand l-am vazut, dar nu mi l-am permis datorita bugetului. Un an mai tarziu si cu eforturi suplimentare din partea mea am reusit sa cumpar un Note 4 pe care il consider inca unul dintre cele mai bune telefoane facute vreodata. Samsung a continuat sa lanseze anual cate un Note si cu totii ne amintim de evenimentele explozive ale lui Note 7, care a fost lansat in defavoarea lui Note 6 (numarul 6 fiind considerat cu ghinion, aparent si 7 a fost tot pe acolo). Note 8 a fost un device mai mult „playing it safe” mai ales pe partea de baterie, iar anul acesta in august, ceva mai devreme decat ne-au obisnuit, au lansat Note 9 alaturi de care am petrecut mai bine de 2 saptamani si urmeaza sa va povestesc pe larg. Telefonul a fost oferit in teste de Samsung Romania.

Specificatii

Ambalaj, prima impresie si design

Sistem de operare, aplicatii,S Pen, utilizare, performante

Despre securitate: deblocare cu Intelligent Scan si Fingerprint reader

Ecran si difuzor

Camera foto si video

Autonomie baterie

Concluzie,pret, puncte PRO si CONTRA

Specificatii

Fisa tehnica a lui Note 9 este similara cu cea a flagship-ului S9+. In urma cu ceva timp circula zvonul ca Samsung ia in considerare renuntarea la seria Note datorita faptului ca a scazut numarul unitatilor vandute. Punctul meu de vedere e expus in articolul de aici si aparent cei de la Samsung nu vor sa inteleaga un aspect: diferentele dintre Note 9 si S9+ desi exista, sunt prea putine pentru a-i face pana si pe entuziasti sa plateasca the extra mile.

Display: Super AMOLED 6.4inch, rezolutie 1440×2960, densitate pixeli 516, aspect 18.5:9, HDR10, Always on Display, Corning Gorilla Glass 5

Chipset: Octa-Core Exynos 9810 (4×2.7 Mongoose M3 & 4×1.8Ghz Cortex-A55)

GPU: Mali-G72 MP18

Memorie RAM: 6GB RAM

Memorie interna: 128GB cu posibilitate extindere prin slot card micro SD pana la 512GB

Camera foto principala: senzor 12MP cu apertura dinamica (1.5 si 2.4), marime pixeli 1.4 microni, tehnologie dual pixel PDAF, OIS si senzor secundar 12MP telefoto cu autofocus si OIS, zoom 2x

Camera frontala: 8MP cu autofocus

Video: 2K (UltraHD) la 60 de cadre pe secunda, 1080p pana la 240 de cadre pe secunda, ultra slow motion in 720p – 960 cadre pe secunda, HDR

Baterie: 4000mAh

Conectivitate & altele: USB Type-C, difuzoare stereo, intelligent scan, iris scanner, senzor de amprenta, bluetooth 5.0, quick-charge, wireless quick-charge, jack 3.5mm casti, slot card SD, Stylus, certificat IP68 rezistenta la apa si praf, Samsung DeX, Bixby

Mai sus sunt specificatiile unitatii pe care am primit-o pentru review. Pe langa aceasta mai este disponibila varianta cu 8GB Ram si 512GB stocare. Da, ati citit bine, 512GB pentru a nu fi nevoiti sa mai stergeti nimic de pe telefon o buna perioada de timp.

Ambalaj, prima impresie si design

Ambalaj. Cutia pastreaza acelasi stil de la S7 incoace. O cutie neagra cu specificatii complete pe partea din spate. Totusi, pentru a o diferentia de una de S9, pe capac este gravat un stylus. In cutie gasim pachetul complet format din cheita pentru sertarul cartelei si cardului micro SD, o pereche de casti de calitate AKG, cablul USB Type-C, incarcatorul de perete si un adaptor.

Prima impresie. Am fost obisnuit cu telefoanele mari de pe vremea lui Note 4. Dupa el am cumparat un S8 si m-am obisnuit rapid cu noile dimensiuni. Acomodarea cu Note 9 dupa S8 a avut nevoie de o zi. Primul gand care mi-a trecut prin cap cand am luat Note 9 in mana a avut legatura cu greutatea. Parea foarte greu, cantareste 209gr. Al doilea aspect a fost evident ecranul, de care desi m-am indragostit, mi se parea imens. Dupa o zi de utilizare parea ca il am de o viata.

Design. Daca ati vazut un Note 8 pana acum, nu veti fi impresionati de design-ul lui 9. In mare parte vorbim de acelasi aspect. Note 9 este putin mai gros si mai greu datorita bateriei de 4000mAh, iar modulul camerelor foto de pe spate a fost regandit. Senzorul de amprenta, eterna problema de pe S8+ si Note 8 a fost putin reparata pe Note 9. Desi este mai usor de gasit, inca nu e in pozitia ideala. In rest, vorbim de un device premium, telefonul arata excelent, iar ecranul si spatele si imbina foarte elegant cu rama telefonului. A ramas in continuare indragostit de amprente si este foarte usor de scapat din mana.

Sistem de operare, aplicatii, utilizare, performante

Sistem de operare. Android Oreo 8.1 imbracat cu Samsung Experience 9.5 si nivel de securitate 1 septembrie 2018 ruleaza pe telefon. Intre timp a mai primit un update care promite ca imbunatateste calitatea pozelor facute in lumina slaba. Mereu a fost o ura din partea utilizatorilor pentru interfata proprietara Samsung si cu pasi marunti s-a luat atitudine. Odata cu renuntarea la TouchWiz, Samsung Experience a devenit mai aerisita si usor de folosit. Totusi, noul set de iconite introdus odata cu S8 nu au fost pe gustul meu, asa ca am preferat sa descarc un pachet de iconite de pe Samsung Themes.

Aplicatii. Game Launcher, Samsung Health, Galaxy Apps, Galaxy Wearables, Samsung Music sau Samsung Notes sunt doar cateva din aplicatiile care vin preinstalate pe telefon. In timp ce unele sunt utile,altele ar putea lipsi cu desavarsire. Ar fi fost foarte util si apreciat de utilizatorii Samsung ca in momentul in care pornesti telefonul pentru a-l configura sa apara o lista cu toate aplicatiile disponibile, cu o scurta descriere, iar utilizatorul sa poata alege strict ceea de ce are el nevoie.

S Pen. Stylusul a primit imbunatatiri notabile pe noul Note. Acesta actioneaza acum prin intermediul bluetooth-ului ca o telecomanda. De exemplu puteti declansa aparatul foto cu ajutorul lui. E o functie utila mai ales cand vrei sa faci selfie-uri cu camera frontala si nu vrei sa te intinzi cu cealalta mana pana la telefon sau sa strigi „smile”. Tot cu ajutorul lui se poate comuta intre camera frontala si cea de pe spatele telefonului. Printre programele cu care se poate folosi stylusul se numara Gallery, Voice Recorder, Google Chrome, Microsoft PowerPoint, etc. Recent, Samsung a facut public codul sursa al stylusului, asa ca pe viitor tot mai multe aplicatii vor avea integrat suport si functionalitati pentru acesta.

Utilizare. Nu am de ce sa ma plang in utilizarea zilnica a telefonului. Totul zboara pe el.

Performante.Scorul din Geekbench 4 poate fi consultat aici, in timp ce mai in jos sunt vizibile rezultatele din Antutu 3D Benchmark.

Despre securitate: deblocare cu Intelligent Scan si Fingerprint reader

Intelligent scan. A fost introdus odata cu S9 si este de fapt numele dat de Samsung pentru deblocarea faciala. Intelligent scan se foloseste de Iris Scanner ( introdus pe S8 si care putea fi pacalit cu o poza) plus recunoasterea faciala. Daca corespunde cu pattern-ul inregistrat pe telefon, se deblocheaza. Am folosit-o timp de o saptamana si desi a fost utila, a reusit si sa ma enerveze. Daca apasam de exemplu butonul lateral de deblocare al telefonului si il priveam, chit ca eu voiam doar sa vad ora sau notificarile (cat timp am stat cu AOD oprit), telefonul se debloca instant. Este utila cand esti murdar pe degete si senzorul de amprenta nu te recunoaste sau cand folosesti suportul auto si ai nevoie sa deblochezi telefonul. Nu are mod iluminare ecran pentru a-l putea debloca in intuneric, desi functioneaza fara probleme si in luminozitate scazuta. A avut probleme in a ma recunoaste in momentul in care lumina soarelui ma lovea direct pe fata si probabil pielea era prea luminoasa ca sa o poata citi. M-a recunoscut si cu sapca, gluga sau caciula pe cap.

Fingerprint reader. Senzorul de amprenta este inca cea mai sigura metoda pentru a-ti pastra datele de pe telefon in siguranta. Ca si tehnologie si forma, senzorul de pe Note 9 este identic cu cel de pe S8, doar ca in loc sa fie asezat vertical, este orizontal si intr-o pozitie ceva mai buna. Cei cu mainile mici vor avea probleme in a-l gasi. Este rapid dar nu cel mai rapid de pe piata.

Ecran si difuzor

Ecran. Nimeni nu poate rivaliza cu Samsung cand vine vorba de calitatea display-urilor, pana si Apple foloseste display-uri Samsung pentru telefoanele lor. Ecranul de 6.4inch cu rezolutie 1440×2960 si suport HDR10 este o bijuterie. Comparat cu cel de la S8, luminozitatea maxima este mai ridicata, iar culorile mai frumoase. Indiferent ca vrei sa citesti un mail, sa te uiti la un film (m-am uitat la Loving Pablo pe el), sa iti notezi ceva este perfect. Nu am nici o plangere de facut la acest punct.

Difuzor. Note 9 are sunet stereo. Difuzorul pentru convorbiri reda sunetele inalte, iar cel de jos cele joase. Daca telefonul este tinut in pozitie landscape cu difuzorul de jos in partea dreapta si cel de convorbiri in partea stanga, ele actioneaza ca si un sistem 2.0. Calitatea este placuta si volumul este puternic. Castile la randul lor ofera o calitate foarte buna si e o placere sa asculti muzica cu ele.

Camera foto si video

Camera foto. Samsung a fost mereu in top camere foto cu seria S si Note de-a lungul timpului si erau perioade cand doar ei puteau rivaliza cu Apple. Intre timp, lucrurile s-au schimbat si desi s-a investit in continuare in dezvoltare si tehnologie, concurenta a venit puternic din spate si au obtinut rezultate remarcabile – vezi Pixel 2 si P20Pro. Camera principala de pe Note 9, formata din cei 2 senzori de 12MP este imprumutata de pe S9+. Este posibil ca partea de procesare software precum si noul AI (scene optimizer) introdus pe Note sa faca o mica diferenta intr S9+ si Note 9.AI-ul introdus detecteaza ce anume pozezi si configureaza poza in functie de acesti parametrii. Acest mod are nevoie cam de 2-3 secunde sa detecteze. Sunt cazuri in care nu intra deloc in actiune sau momente cand intra eronat. Detecteaza cu succes peisaje, persoane, mancare, animale sau apus de soare. Poate fi dezactivat daca va deranjeaza. Tot acest AI te va avertiza daca o poza a iesit miscata sau cineva a fost cu ochii inchisi, o functie care mi se pare utila. Camera este in continuare in top, dar nu cea mai buna. Pozelor pe timpul zilei nu ai ce sa le reprosezi, iar in majoritatea cazurilor nici celor pe intuneric.

Live Focus

Selfie

Low light

Video.Note 9 poate filma UHD (3840×2160) cu 60 de cadre pe secunda. Modul UHD la 30 si 60 de cadre pe secunda, modul QHD si FHD la 60 de cadre pe secunda nu suporta Tracking Auto-focus si nici efecte video.

Autonomie baterie

Circul bateriei de la Note 7 i-a determinat pe cei de la Samsung sa schimbe intreaga metodologie de testare a bateriilor. Din acest motiv Note 8 a primit o baterie relativ mica pentru un device din seria Note: 3300mAh. Scapati de stresul bateriei, Note 9 a primit o baterie de 4000mAh. Sincer bateria era punctul de care am fost cel mai curios si am efectuat mai multe teste. Am folosit device-ul cateva zile cu Always-on-Display activat si cu rezolutia 1440×2960, 4G pornit pe timpul zilei si GPS-ul mereu activat. Bateria mi-a ajuns de fiecare data, dar parca ma asteptam la putin mai mult. Al doilea test efectuat a fost cu AOD oprit si rezolutie mai mica: 1080×2200. Nu am sesizat nici o diferenta la display cu rezolutia scazuta in termeni de calitate si am vrut sa verific daca autonomia are de castigat. Astfel, fara AOD si cu rezolutia scazuta am mai castigat cateva ore de standby si nu a mai trebuit sa incarc telefonul seara, ci in jurul orei 12 a doua zi.

Always-on-display pornit, 4G pe timp de zi ( cand nu a fost Wi-fi disponibil), GPS pornit si rezolutie ecran 1440×2960

Always-on-display oprit, 4G pe timp de zi ( cand nu a fost Wi-fi disponibil), GPS pornit si rezolutie ecran 1080×2200

Concluzie,pret, puncte PRO si CONTRA

Samsung Galaxy Note 9 are tot ceea ce ti-ai putea dori de la un telefon mobil: un ecran generos si superb, o camera foto buna, constructie de calitate, durata de viata buna a bateriei, toate la un pret pe masura. Note 9 varianta 6GB RAM/128GB ROM se poate achizitiona la pretul de 4700 Ron de la PcGarage, iar varianta 512GB/8GB RAM la pretul de 5900Ron. Note 9 se adreseaza entuziastilor, celor care nu vor nici un compromis, ci o experienta completa.

Pro

display superb

rapid

multiple posibilitati de dedeblocare: senzor de amprenta, iris scanner, intelligent scan

constructie buna

bateria te tine o zi, dar nu mai mult

camera foto volatila de genul point and shoot

pachet complet: casti AKG, adaptor, cablu de date, incarcator fast charge, slot card SD, jack 3.5mm

Stylusul

certificat IP68

wireless fast charge

Contra

destul de greu si alunecos

Samsung inca trebuie sa convinga in privinta update-urilor

tehnologie fast charge destul de lenta pentru 2018

softul putea fi mai bine optimizat pentru ca durata de viata a bateriei sa fie si mai buna

ca specificatii prea similar cu S9+ (varianta de 6GB RAM/128GB ROM)

butonul de Bixby nu poate fi reconfigurat

Bixby implicit

pretul