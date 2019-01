ASUS TUF M5 – mouse de gaming ambidextru la pret accesibil

Produsele de gaming de la ASUS au trecut printr-o schimbare incepand cu sfarsitul anului trecut. In primul rand ca seria Cerberus nu mai exista, produsele care in mod normal s-ar fi lansat cu aceasta denumire fac parte acum din seria TUF. Aceasta reprezinta o serie de produse accesibile si performante, fiind probabil cele mai cautate. V-am prezentat recent o tastatura din seria TUF, iar acum a venit randul lui M5, un soricel dragut si destul de mic.

ASUS TUF M5 este un mouse de gaming care costa in jur de 150-200 lei in functie de magazin. La eMAG este redus si costa 154 lei. Acesta este ambidextru si are un design destul de micut. Din punctul meu de vedere este un mouse pe care l-as folosi la un laptop. Este dintr-un material plastic mat foarte placut la atingere si nu-ti transpira mainile.

Dispune de iluminare AURA Sync si are inclusiv memorie interna pentru 3 profile personalizate. Pe laterale are un material caucicat pentru aderenta, iar butoanele de back si forward sunt amplasate putin ciudat. Nu sunt chiar pe lateral ci mai mult pe muchie. O sa te obisnuiesti cu ele in timp.

Un aspect important sunt switch-urile OMRON ce promit o durata de viata de 50 mil apasari. Picioarele sunt din Teflon si asigura o alunecare precisa aproape pe orice suprafata. Eu l-am folosit tot pe un mousepad ASUS. Iluminat este doar logo-ul TUF, in rest este cat se poate de sobru. Pentru control si setari ai la dispozitie Armoury II.

Personal am fost incantat de M5, insa personal mi l-as dori un pic mai mare. Avand o cocoasa destul de pronuntata nu este chiar un mouse pe gustul meu, insa prinderea mouse-ului este o chestie subiectiva. Il recomand daca vreti un mouse precis si de buna calitate, dar il recomand si mai mult daca vreti sa-l folositi la laptop. Este micut si ocupa putin loc in rucsac.