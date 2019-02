Samsung Galaxy Fold este lansat oficial si costa 2000 de euro

Samsung a lansat in urma cu cateva minunte telefonul pliabil. Se numeste Galaxy Fold si este surprinzator de bine realizat. Cel putin mie mi-a intrecut toate asteptarile in ceea ce priveste design-ul. Costul este pe masura, iar functiile sale sunt chiar utile. Da, consider ca un telefon pliabil este necesar.

Acesta costa 2000 de euro, da, foarte scump, dar pana si Samsung a spus ca este un produs de lux. Nu este pentru toata lumea. Softul este bine pus la punct din ce s-a vazut in lansare. Daca ai o aplicatie deschisa pe ecranul mic de 4.6 inch, atunci cand il deschizi la 7.3 inch, aplicatia apare instant.

Poti deschide 3 aplicatii simultan pe ecranul mare, lucru fantastic si usor de realizat. Multitasking-ul pare sa fie placere. Cred ca abia acum putem discutam despre productivitate pe telefon.

Are 3 camere foto pe spate si 2 camere pe fata, 2 baterii ce impreuna ofera o capacitate de putin peste 4200mAh, senzor de amprenta lateral si procesor pe 7nm despre care nu s-a spus inca nimic, dar despre care stim ca este Snapdragon 855 si suporta 5G. In schimb are memorie de 12GB RAM si stocare de 512GB foarte rapida. 26 aprilie este data la care il puteti cumpara.

Daca in comunicatul oficial de presa sunt informatii noi despre telefon o sa revenim sa completam articolul.