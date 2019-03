Space X: lansarea Crew Dragon

Astazi este o zi mare pentru companiile lui Elon Musk! Dupa ce am aflat despre noua versiune a Tesla Model 3, care costa doar 35.000 $, Space X a anuntat ca in acest weekend va lansa in spatiu prima capsula care va fi capabila sa transporte echipaj uman. Crew Dragon este numele ei si va fi transportata de o racheta Big Falcon-9.

Desi modulul care va fi lansat in weekend nu va avea oameni la bord, el va andoca pe Statia Spatiala Internationala (ISS), tocmai pentru a demonstra NASA ca acest lucru este posibil. fara incidente. Din 2011, de cand agentia spatiala americana a intrerupt programul de lansare proprie, este dependenta de partenerii rusi pentru aceste zboruri. Ei bine, printr-un calcul simplu, au decis ca este mai eficient – din punct de vedere al securitatii, dar si al costurilor – sa cesioneze activitatea catre firme private americane. Daca tot e sa vorbim de costuri, fiecare astronaut care foloseste rachetele Soyuz o costa pe NASA 81 milioane de dolari, pe cand contractele cu Space X si Boeing (care a dezvoltat propria racheta: CST-Starliner, programata sa fie testata in aprilie, anul curent) sunt in valoare de 2.6 miliarde, respectiv 4.2 miliarde de dolari.

Desi este o premiera, dupa cum am mentionat la inceput, compania lui Musk a mai operat zboruri spatiale similare, pana la ISS, cu un model comercial al capsulei folosite acum. In fapt, ea este unul dintre contractorii principali ai SUA, care le foloseste vehiculele pentru aprovizionare.

Mai jos aveti un video cu mai multe detalii:

Ce urmeaza? Pai, daca totul va decurge conform planului, in iulie vom avea parte de prima lansare cu echipaj uman catre ISS, lucru care va permite Space X sa ofere servicii similare si altor agentii spatiale.

Ce parere aveti despre planul NASA de a lasa companii private sa opereze astfel de zboruri?

Sursa: theverge