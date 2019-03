Tesla a lansat o verisune noua pentru Model 3 care costa doar 35.000 dolari

Inainte sa se lanseze Model 3 se speculau tot felul de informatii legate de pret si autonomie. Model 3 trebuia sa fie un model accesibil si s-a dovedit ca nu era. Insa Tesla a lansat acum versiunea de baza cu interior nou, o autonomie noua si un pret decent de 35.000 dolari.

Tesla a trimis un email magazinelor de retail in care anunta noul model. Acesta este de fapt un Model 3 mai ieftin, dar cu mici modificari. Are un design interior nou, pachetul de baterii de baza si automat performante mai slabe.

Acceleratia de la 0-100km/h se face acum in 5.6 secunde, iar viteza maxima este de 209km/h. Autonomia pentru noul model este de 354 km. Interiorul este foarte simplu, dar pentru 2000 de euro poti alege o varianta mai bine dotata si cu autonomie mai mare.

Printre dotarile de baza regasim scaune cu reglaj manual, sistem audio basic, harti in versiune standard, consola centrala cu 4 porturi USB, materiale precum textil pe usi.

In versiunea de top aceste dotari erau net superioare si evident ridicau pretul masinii. Scaunele in mod normal sunt electrice si se pot seta regla in 12 directii, gasim piele in interior, sistem audio high end, suport pentru telefon si multe alte elemente.

Este asteptat un firmware nou pentru Model 3 care sa ofere o autonomie de 523 de km, o viteza maxima mai mare cu cativa km (neimportant) si o putere mai mare cu 5%.

Reducand din autonomie, din confortul interior si din performantele masinii, Tesla a reusit sa reduca costurile si sa ofere un pret decent pentru Model 3.

Livrarile incep in urmatoarele 2-4 saptamani in SUA, iar in Europa intre 3 si 6 luni. Intrati AICI si puteti vedea multe informatii despre pret, dotari si livrare.