Sistemul de deblocare faciala de pe Galaxy S10 este foarte slab

Noi testam Galaxy S10 de o saptamana si ne declaram foarte incantati de acest telefon. Urmeaza review-ul chiar astazi, deci tineti aproape. In urma cu cateva zile am vazut clipul lui Unbox Therapy unde a descoperit cat de slab este sistemul de deblocare faciala pe Galaxy S10. Probabil l-ati vazut si din pacate are dreptate. Am incercat si eu si nu este deloc sigur.

Cand am luat in primire telefonul stiam de aceasta modalitate de deblocare si am ales sa o folosesc impreuna cu amprenta. Aici a venit primul disclaimer din partea Samsung. Inca de la inceput esti avertizat ca daca alegi metoda de blocare faciala nu o sa faci o alegere tocmai inteleapta. Chiar Samsung spune ca nu este foarte sigura.

Este clar ca nici un telefon cu Android nu a reusit pana acum sa implementeze o solutie la fel de buna precum FaceID de la Apple si asta este suparator pentru aceasta comunitate. Da, deblocarea faciala pe S10 este mult mai rapida decat varianta cu amprenta, cel putin atunci cand esti in picioare si ti se poate vedea fata in totalitate. Dar nu este deloc sigura. Este rapida, dar nu sigura.

Am facut experimentul cu o poza pusa pe iPhone si chiar am reusit sa deblochez S10 cu o imagine. Daca vreti sa vedeti cum se intampla acest lucru va las clipul mai jos.