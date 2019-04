Nokia X71 a fost lansat in Taiwan si are ecranul gaurit

Limba romana trebuie putin adaptata la noile tehnologii din industrie sau pur si simplu o sa vorbesc in engleza. Noul Nokia X71 a fost lansat in Taiwan si costa 385 de dolari, fiind primul telefon Nokia cu ecran decupat in jurul camerei foto. Arata foarte bine si are cele mai subtiri margini din cate am vazut pana acum.

X71 este un mid-range cu ecran de 6.39 inch, rezolutie Full HD, acopera 93% din suprafata frontala si are o luminozitate de 500nits. Camera frontala are 16MP, senzorul de amprenta este pe spate alaturi de 3 camere foto de 48MP, 5MP si 8MP, acestea oferind functii precum ultra wide, zoom si normal.

Ce este interesant, butonul de blocare si deblocare. Integreaza si un LED in jurul sau care reprezinta notificarile. Foarte originala aceasta integrare. La baza are un Snapdragon 660, 6GB RAM si 128GB de stocare, iar bateria este de 3500mAh. Costa 385 de dolari.

Suntem curiosi cat o sa coste avand in vedere ca un Nokia similar cum e modelul 8.1 costa 1499 lei.