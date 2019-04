TP-Link Deco M5 pack of 3 – sistem mesh ideal pentru suprafete extinse

Acum o luna am primit la test un sistem mesh de la TP-Link. Modelul respectiv avea doi sateliti si in articolul dedicat gasiti parerea mea. Ei bine, pentru ca in spatele curtii am de gand sa construiesc o mica garsoniera, pentru care nu as vrea sa trag cabluri pentru acces la internet, am ales sa testez si modelul cu trei sateliti.

Pentru ca nu vreau sa va plictisesc, in articolul de fapta voi mentiona doar diferentele fata de cel testat anterior.

Design si constructie

Practic, avem de-a face cu un produs similar, asa ca nu va voi intra in alte detalii.

Ce gasim in cutie

Fata de data trecuta, avem trei „placinte”, dar de acelasi set-up de configurare. Apropo, data trecuta nu am mentionat, dar am primit intrebarea ulterior, pe facebook: oricare dintre cele trei dispozitive poate fi legat la routerul providerului de internet.

Specificatii

Sistemul este format din trei gadget-uri cu diametru de 12 cm, avand o inaltime de 0.38 cm si contin 4 antene interioare care permit retelei sa functioneze atat pe 2.4 GHz (care ofera viteze pana la 400Mbps), cat si pe 5 GHz (care ofera viteze pana la 867Mbps). Standardul Wi-Fi folosit este 802.11 a/b/g/n/ac, iar porturile LAN sunt doua la numar si sunt de tip RJ-45.

Alimentarea se face de la priza, la 12 VDC si 1.2 A iar IP-urile suportate pot fi atat statice, cat si dinamice. Avem un procesor cu patru nuclee Qualcomm IPQ4019, tactat la frecvența de 638 MHz, 32 MB spatiu de stocare pentru firmware si 256 MB memorie RAM. In total, sistemul poate oferi acoperire pentru peste 500 metri patrati si ofera control parental, antivirus TrendMicro, QoS, retele guest si suporta protocol IPv4 si IPv6.

Instalare si configurare

Ca si data trecuta, am reusit sa montez sistemul si sa setez reteaua in doar cateva minute. Desi am vazut pe internet pareri ale unor utilizatori care regreta lipsa unei interfete web, eu gasesc extrem de convenabila interfata de pe smartphone, fie el Android sau iPhone, pentru ca pe acesta din urma il ai (mai) tot timpul la tine.

Interfata si functii

De data asta am explorat si optiunile de parental control si antivirus. Mi se pare interesant cate optiuni ai sa blochezi accesul copiilor (de orice varsta) la internet:

Performante

Una din remarcile voastre, la finalul precendetului review, a fost ca nu am rulat si un test de viteza. Ei bine, de data asta v-am ascultat sfatul:

Valorile cele mai mari – cele din 04.04.2019; 21:57 – sunt obtinute cu sistemul de test. In aceeasi zi am testat routerul primit de la RDS, iar diferentele sunt vizibile. In plus, am testat si viteza range extenderului pe care il folosesc la etaj. Cu toate acestea, singurul gadget unde am observat o imbunatatire semnificativa a fost smart TV-ul. Netflixul se pare ca e foarte gurmand!!!

In plus, cum am in teste o boxa Google Home zilele acestea, am vrut sa verific cat de bine acopera sistemul curtea mea. Si, daca tot aveam de lucru in spatele curtii, la vreo 40 de metri distanta de una dintre „placinte” aveam semnal full si puteam asculta linistit muzica in timp ce lucram.

Pret si concluzii

Puteti achizitiona sistemul cu 1299 RON de la eMag sau cu 998.99 RON de la pcgarage. V-am spus si data trecuta ca viitoare mea achizitie in domeniu va fi un astfel de sistem. Dupa ce am testat si aceasta versiune, cu 3 dispozitive, sunt si mai convins de asta. Ramane sa urmaresc fluctuatia preturilor, pentru ca, momentan, nu mi se pare ca este unul corespunzator 🙂