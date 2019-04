Nokia 9 PureView Review: pierdut intre generatii

Nokia a renascut din propria cenusa in 2016 cand a fost (re)achizitionata de HMD Global. Majoritatea terminalelor lansate din momentul respectiv pana in prezent au demonstrat o constructie de calitate, autonomie buna a bateriei, Android One si un raport calitate/pret echilibrat. Entuziastii au asteptat bineinteles un flagship Nokia, rival demn pentru Samsung, Apple, uavei, etc. Au lansat Nokia 8 in 2017, care nu a convins pe nimeni, fiind un telefon spre mediocru, apoi a urmat Nokia 8 Scirocco in 2018, care a fost un pas in directia buna dar nu suficient incat sa ajunga in liga mare. Anul acesta, probabil toata lumea era curioasa daca leak-urile au fost adevarate, iar acum putem confirma: Nokia 9 PureView intr-adevar are 5 camere foto pe spate! Haideti sa vedem daca cele 5 camere, alaturi de restul telefonului fac un pachet atractiv pentru cine cauta un flagship in anul curent. Nokia 9 PureView a fost oferit in teste de evoMag, de unde poate fi cumparat la pretul de 2800RON.

Design si constructie

Design si constructie

Nokia 9 pare un telefon lansat cu o intarziere de 1 an cand vorbim de design si nu numai (despre restul va voi povesti unde este cazul). Avem atat un breton cat si o barbie sesizabila pentru 2019, cat si margini grosute. Nu are nici notch, nici hole-punch, ci un ecran normal si fara curburi. Acesta e un aspect totusi placut in aspectul conservator al Nokiei 9, mai ales dupa ce am vazut implementarile de notch pe 2 dispozitive de-ale lor si nu au fost deloc convingatoare. Frontal avem prezenta camera de selfie-ri alaturi de niste senzori pentru autentificarea faciala 2D. Pe spate avem 5 senzori foto, blitul si un senzor ToF (time of flight). Modulul camerei foto principale nu are bumper, ceea ce face telefonul sa stea foarte bine pe masa, iar spatele este putin rotunjit spre laterale pentru a-i asigura o pozitie mai ferma in mana. Senzorul de amprenta este integrat in ecran. Pe lateral dreapta butonul de volum si deblocare. Jack-ul de 3.5mm a disparut de pe acest model de telefon, iar in partea de jos nu gasim decat portul USB tip C pentru incarcare si difuzorul. Constructia este normala de tip sandwich cu o rama de aluminiu tip 6000 si atat fata cat si spatele sunt realizate din sticla cu protectie Corning Gorilla Glass 5. Avem protectie IP67 impotriva apei si a prafului si s-a renuntat la portul pentru cardul micro SD. Va trebui sa va multumiti cu memoria interna.

Ce gasim in cutie

Incarcatorul de perete de 18W, cablul USB tip C, o pereche de casti cu jack 3.5mm si surpriza: dongle-ul USB tip C catre jack-ul de 3.5mm. Un mic accesoriu pe care multi cam „uita” sa-l puna. Ah da, si niste carti!

Software si performanta

Daca ati butonat un telefon Nokia cu Android One, deja stiti cum arata si cel de pe 9 PureView. Un sistem de operare pentru puristi, dar caruia i-am gasit cateva defecte pe Nokia 9. Primul si probabil cel mai deranjant este faptul ca Nokia a investit superficial in implementarea senzorului de amprenta sub ecran. Daca am telefonul blocat si cobor ecranul de notificari, senzorul de amprenta nu se vede, apesi la nimereala ca sa deblochezi telefonul. A doua nemultumire este legata de vesnica mea problema la adresa Androidului pur si anume lipsa unei aplicatii de galerie built in, in afara de Google Photos care e si cloud. Bineinteles ambele probleme se pot rezolva prin update de soft, iar daca asta s-ar intampla nu ar reprezenta o problema. Despre software-ul camerei foto va voi povesti pe larg la sectiuea dedicata camerei.

La capitolul performanta, 9 PureView pare din nou un telefon lansat cu o intarziere de 1 an si un flagship intarziat, precum a fost si 8 Sirocco. Procesorul ales este un Snapdragon 845, adica varful de gama de anul trecut, alaturi de 6GB Ram si 128GB ROM. Desi telefonul se misca bine in orice, aplicatia camerei foto ii da batai de cap la partea de procesare pe partea RAW: dureaza pana la 1-2 minute pana poti vedea pozele facute care sunt salvate in format RAW, cateodata chiar mai mult. Acum nu putem arunca toata vina pe procesor, probabil nici soft-ul nu este grozav optimizat si probabil initial Nokia 9 trebuia lansat mai devreme, dar datorita problemelor intampinate cu optimizarea a 5 senzori foto a fost tot intarziata pana cand a ajuns sub forma aceasta.

Testele din Antutu mai jos, iar Geekbench aici.

Ecran si sunet

Ecranul de 5.99 inch este de tip P-OLED si desi detin un Samsung, a reusit sa ma impresioneze. Acesta are un aspect de 18:9 cu o rezolutie de 1440×2880, ceea ce se traduce printr-o densitate a pixelilor de 538 pixeli. Ofera suport HDR10 si nu are Always-on-Display. Este un ecran incredibil de luminos si culori aprinse, vii. Cu luminozitatea pornita la maxim in interior si un wallpaper colorat m-a deranjat la ochi, dar in lumina naturala puternica este usor de folosit.

Pentru sunet este oferit un singur difuzor si nu m-a impresionat deloc. Este acolo, isi face treaba modest, iar daca sunetul la difuzor este foarte important pentru tine, acest model de Nokia nu te va satisface deloc.

Camera foto si video

Ei bine, asta e partea probabil cea mai asteptata de toti, cum se descurca Nokia 9 PureView la capitolul fotografie? Isi merita prenumele de PureView si branding-ul Zeiss pe lentile? Primul Nokia PureView a fost modelul 808, care folosea un senzor de 41MP. Nokia 9 foloseste in total 60MP pentru fotografii: 5 senzori a cate 12MP, iar rezultatul final este o fotografie procesata de software pe baza informatiilor primite de la acesti 5 senzori plus senzorul Time of Flight. 2 senzori folosesc spectrul RGB, iar 3 senzori sunt alb-negru, dar toti 5 lucreaza simultan, probabil de aici si timpul infernal pentru a procesa o poza. Pozele pe timp de zi sunt detaliate si culorile sunt naturale, cele facute in lumina slaba nu stralucesc, nu sunt la nivelul unui Pixel 3 sau Huawei P20/P30 Pro. Problema majora care apare in schimb este pe partea de procesare, chiar daca am dezactivat RAW file support si imi salveaza poza in format JPEG, tot are nevoie de cateva secunde sa imi proceseze poza si sa o pot vedea. Acum imaginati-va prietena dupa ce ii faceti 10 poze consecutiv si apoi sare la gatul vostru sa ii aratati pozele si trebuie sa asteptati vreun minut pana ii puteti arata ceva….Odata activat RAW file support, sunt salvate pozele atat in format JPEG cat si RAW(DNG). Pozele in format RAW sunt cele preferate de fotografi pentru ca permit editare extinsa in Lightroom sau Snapseed. Eu nu ma pricep foarte bine, dar pentru cei interesati in mod extins de aceste fotografii in format RAW si ce puteti realiza cu ajutorul lor, am lasat aici pozele originale pentru a va putea juca cu ele. Procesarea unei asemenea poze poate dura pana la 30 de secunde si ocupa in jur de 20-30MB din spatiul de pe telefon, asta in conditiile in care avem 100GB liberi si fara posibilitate de extindere cu ajutorul cardului. Desi avem 5 senzori foto, nu avem camera wide-angle, care a devenit un must in 2019 pentru un flagship, mai ales unul cu dedicatie spre fotografie. Ce ii costa sa mai adauge un senzor? Nu avem AI pe partea de fotografie, dar a fost integrat Google Lens direct in aplicatia camerei. Permite zoom digital 2x si 5x. Soft-ul camerei este un ghimpe in coaste, acesta nu functioneaza mereu si am fost nevoit sa inchid aplicatia si sa o deschid pentru a o putea folosi in anumite cazuri.

pe noapte

selfies

poze normala, zoom 2x si zoom 5x

Modul video dezamageste prin doua aspecte cruciale: lipsa modului de filmare la 60fps atat in 4k, cat si in Full HD. La inceput am crezut ca nu fac eu ceva bine, dar apoi am facut un mic research pe internet si nu a fost vina mea, efectiv lipseste. Problema as spera sa fie rezolvata prin soft.

Baterie

Nokia a stat bine la baterie, probabil singura exceptie a fost pana acum Nokia 7.1 testat de Cristi. Nokia 9 foloseste o baterie de 3320mAh cu Quick-Charge 3.0 si Wireless Charge de pana la 10W. Din pacate, pentru un ecran de 6inch bateria este cam mica. Reusesti sa tragi de ea o zi doar daca te chinui.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Nokia 9 PureView nu exceleaza la nimic, probabil doar la numarul total de camere foto detinut de un telefon. In rest, imi pare rau sa o spun dar sunt alternative care fac orice mai bine. Nu face deloc cinste brandului. Ce ramane de facut din partea brandului este sa vina puternic cu update-uri care sa il aduca la un nivel de utilizare mai bun. E pacat, exista potential.

Pro

ecranul P-OLED

Android One

poze foarte clare si culori naturale

Contra

senzorul de amprenta da multe rateuri

procesarea pozelor dureaza foarte mult

aplicatia camerei foto da rateuri la randul ei

procesorul nu e in rand cu restul flagship-urilor

lipsa filmare [email protected] si [email protected]

fara camera ultra-wide

fara LED de notificari si nici always-on-display