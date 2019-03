Review: Nokia 7.1 – Android One decent

Nu stiu altii cum sunt, dar eu, cand ma gandesc la Nokia, gandul imi zboara la N97 mini pe care l-am tinut pana a crapat. La propriu. Imi placea enorm telefonul ala, chiar si cand prietenii deja se dadeau pe iOS sau Android Kit-Kat. Dar sa nu deviem. In caz ca va era dor sa vedeti logo-ul finlandezilor pe vreun telefon, aflati ca avem doua terminale de la ei in teste. De la Alex veti afla parerea despre „fratele mai mare” al celui prezentat in articolul de fata.

Desi ati fi tentati sa il puneti in acelasi familie cu Nokia 7 si 7 plus, aflati ca doar primul ii este „ruda” – fiind predecesorul lui. Telefonul este unul ok. De fapt, daca ar trebui sa il descriu intr-un singur cuvant, chiar asta ar fi – OK. Nu exceleaza la (aproape) nimic, dar nici nu dezamageste (la multe). Pana si adoptarea unui design cu notch pare sa justifice afirmatia mea.

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Specificatii

Display ecran de tip LCD IPS capacitiv, cu dimensiune de 5,8 inci (~80% screen-to-body ratio), aspect 19:9, rezolutie 1080 x 2280, acoperit cu Corning Gorilla Glass 3 Chipset procesor Snapdragon 636, GPU Adreno 509 si CPU Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 Memorie RAM 4 GB de RAM (exista variante pe piata si cu 3 GB) Camera foto Principala: duala (12 MP, f/1.8, 1.28µm, Dual Pixel PDAF si 5 MP, f/2.4, 1.12µm, cu senzor de profunzime), care filmeaza la [email protected], [email protected] (gyro-EIS), totul cu lentila Carl Zeiss Secundara: 8 MP, f/2.0, 24mm, care filmeaza la [email protected] Stocare 64 GB spatiu de stocare, extensibil pana la 400 GB prin slot-ul combo SIM – microSD Conectivitate Dual SIM 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth 5.0, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS), NFC Sistem de operare Android 8.1 Oreo la lansare, cu update catre Android 9.0 Pie Acumulator 3060 mAh din aliaj Litiu-Ion, cu Fast Charge la 9V/2A 18W Altele USB type-C, suport OTG, senzor de deblocare cu amprenta digitala

Ambalaj si accesorii

Cutia este una simpla, insa, spre deosebire de celelalte telefoane de pe piata, nu are forma de dreptunghiulara inalta, ci una mai plata. In plus, este extrem de colorata fata ce ofera ceilalti. In fine, cred ca este o chestiune de gusturi, dar e placut sa mai vezi si chestii iesite din tipar.

Motto-ul Connecting People este inlocuit cu imaginea mainilor care se unesc. Desi e un brand re-inviat (stiu, nu se scrie asa, dar am un motiv sa folosesc cratima), inca beneficiaza de un awareness puternic.

In interior avem, pe langa terminal, cheita pentru tavita SIM, castile, incarcatorul de tip USB-C, manuale de utilizare si garantia(apropo, am o curiozitate – mai este cineva, in afara de noi, cei care scriem review-uri, care citeste brosuricile acelea?). Toate sunt de culoarea telefonului – negre. Nota bene, am gasit acolo si o husa transparenta, de silicon. Nu ofera ea cine-stie-ce protectie, dar imi este indeajuns si la telefonul personal.

Design si constructie

V-am spus cum mi se pare telefonul chiar de la inceput – cuminte. Ei bine, si la design e la fel: nu este nici subtire, dar nici prea gros, la 149.7 x 71.2 x 8 mm. Acum, voi fi fair-play si voi recunoaste ca are si ceva care il scoate in evidenta – barbia extrem de generoasa, cu logo-ul firmei. Pot sa inteleg ca se vrea a se folosi la maxim notorietatea brandului, dar nu arata deloc frumos asa. Singura justificare pe care i-o pot gasi este ca designerii au dorit sa il faca usor de folosit cu o singura mana, ceea ce le-a si reusit.

A! Sa nu uit – ca restul telefoanelor din ultima vreme, are notch. Pariu ca in a doua jumatate de an, daca prinde modelul cu punch-hole, o sa il vedem si pe terminalele lor? E drept ca, nefiind prea mare, nu ma incomodeaza bretonul cat ma incomodeaza (vizual) barbia.

Spre deosebire de partea frontala, imi place enorm cum arata spatele: tot imbracat in sticla, cu logo-ul Nokia si AndroidOne, dar mai ales cu modulul camerei, care este iesit in relief. In plus, pe acesta din urma sta scris, cu mandrie, as zice eu, ZEISS.

Pe laterale avem parte de o rama metalica. In partea stanga se afla tavita SIM, iar in partea opusa avem butoanele de pornit/oprit si cele de volum. Mufa audio de tip jack este pozitionata sus, langa antena, iar jos avem mufa de incarcare, microfonul si difuzorul audio. Cel pentru apeluri este gazduit, impreuna cu camera frontala, in notch.

Cu sau fara acea husa din pachet, telefonul se simte bine in mana si nici nu are tendinta sa alunece!

Software si performanta

Unul din marile avantaje ale telefonului este oferit de inrolarea lui in programul AndroidOne. Asta i-a permis sa fie upgradat de la versiunea 8.1, cu care a fost lansat, la 9.0, in numai cateva luni.

Fiind vorba de un sistem de operare „curat”, fara adaosuri de la producator (ma rog, cu unele mici adaugiri), te-ai astepta sa ruleze cat mai lin. In mare parte, asa si este. Insa au fost anumite cazuri in care aveam parte de un lag suparator, care disparea doar cu un restart. Sa zicem insa ca este suportabil, daca tinem cont ca s-a intamplat de aproximatix 2-3 ori pe saptamana. Cred ca aici isi face simtita „varsta” procesorului.

Terminalul a venit cu putine aplicatii preinstalate: Agenda, Calendar, Camera foto, Ceas, suita Google (Chrome, Drive, Files Go, Gmail, Photos, Maps, Messages, PlayStore si YouTube), Telefon, Wallpapers si o aplicatie in-house de suport, care iti cerea si un feedback, dupa ceva vreme:

Fiind un utilizator si fan al telefoanelor care ruleaza un Android cat mai aproape de stock – Nexus, Pixel sau OnePlus – am apreciat acest aspect la Nokia 7.1. De exemplu, faptul ca poti expanda meniul de notificari printr-un simplu swipe pe senzorul de amprenta. Este posibila si actiunea inversa, prin swipe de jos in sus.

Unul dintre aspectele care m-au dezamagit la acest telefon este modul de „curatare” al aplicatiilor recente. Daca la (mai) toate telefoanele care mi-au trecut prin mana, asta se face apasand butonul de more, urmand ca optiunea de clear all sa iti apara intr-unul din colturile ecranului, ei bine, cei de la Nokia Google s-au gandit sa inoveze tocmai aici. Acea optiune de clear all se afla in stanga, mijloc, dar trebuie sa rulezi toate aplicatiile deschise pentru a ajunge la el. Cum eu le inchid astfel extrem de rar, nu pot spune ca m-ar deranja rau, daca nu as avea o gramada de aplicatii instalate, pe care le si deschid in cursul utilizarii. Incercati sa faceti actiunea respectiva dupa ce ati folosit vreo 40 de aplicatii!!!

Cat timp am folosit telefonul am avut parte si de cateva update-uri OTA, printre care si cea care a adus nivelul de securitate al lunii februarie 2019. Ca fapt divers, pe OnePlus 6 personal nu am primit aceasta actualizare, sarind de la ianuarie direct la martie. Nota bene, Nokia & Google!

Desi senzorul de amprenta este plasat ideal pentru folosirea constanta si raspunde (aproape) impecabil la comenzi, mi-a lipsit optiunea de deblocare faciala. Insa, in limita de pret in care se incadreaza, mi s-a parut o chestie pe care am trecut-o usor cu vederea.

Mai jos aveti cateva rezultate de la testele pe care le-am rulat, pentru fanii acestora:

Ecran si sunet

Din nou, ecranul este decent. La un telefon normal, pentru un utilizator normal, nu ai nevoie de ceva mai mult. Cu toate acestea, sunt unele lucruri care au lasat de dorit: culoarea alba tindea sa aiba o nuanta albastruie, iar in lumina naturala, in aer liber, nu aveai parte de cea mai buna lizibilitate. Am inteles ca sticla de protectie ar fi cauza acestor probleme.

Insa, daca tii telefonul cat mai aproape de luminozitatea maxima (dar nu chiar la maxim, pentru ca dai de problema cu albul cu tenta albastruie) te poti bucura de un display de calitate.

In setari avem parte de optiunea de HDR10, insa nu va asteptati la mari minuni. De asemenea, daca activam night light, mi se parea ca display-ul devenea destul de greu de folosit.

La nivel de display am gasit si un mic bug, zic eu. Nu am gasit alte referinte prin review-urile altora, dar cand foloseam Top Eleven, un simulator de fotbal, coltul din dreapta sus nu raspundea la comenzi. Pentru a folosi optiunea afisata acolo, trebuia sa apas undeva mai jos si central. Pana la urma m-am obisnuit, dar tot nu era comod sa faci asta.

Daca la display suntem oarecum ok, la sunet am fost dezamagit. Cum lucrez intr-un birou de tip open space, tin telefonul pe sunet minim in timpul zilei. Ei bine, niciodata, dar niciodata, la nu am reusit sa ajung cu cursorul de la setarea de ringtone la minim. Sarea peste cea mai mica treapta de sunet, dar am fost ok, la inceput cu asta, pentru ca si urmatoarea treapta parea destul de mica. Surpriza, insa!!! Daca lasam sunetul asa, reuseam sa deranjez un birou de 30 de persoane!

La fel, redarea audio externa, era extrem de distorsionata, cu inaltele prea sus si un bas deranjant. Sa nu credeti ca veti avea parte de ceva mai bun folosind castile care vin in pachet. Parca totul suna mai rau!!! Am riscat si am incercat cu OnePlus Bullets, dar nici asa nu m-am putut bucura de vreo melodie la vreo calitate decenta. Acum, stiu ce veti zice – nimeni nu cumpara telefoane doar pentru muzica sau pentru filme. Insa, pentru cineva care face naveta, sa zicem, timpul trece mai repede daca asculti dimineata un post de radio, un podcast sau vreo selectie pe YouTube. Ei bine, in acest caz, mai bine alegi sa instalezi Netflix: dai telefonul la minim si citesti subtitrarea.

Camera foto si video

Cand citesti Zeiss pe sesnzorul de la camera, te astepti la ceva mai bun decat media, corect? Ei bine, nu e chiar asa. Senzorul isi face treaba doar in modul Live Bokeh. Pe bune, sper ca urmatorul meu telefon, indiferent care este el, sa aiba asa ceva printre dotari. Daca nu credeti, ia priviti mai jos:

Ca sa fie si mai evident, va las o poza realizata normal si una cu Live Bokeh:

In rest, trebuie sa stiti ca zonele cu lumina tind sa fie extra-expuse, rezultatul fiind parti ale fotografiei muuult prea luminoase. De asemenea, din cauza HDR10, culorile sunt prea saturate, fiind mai vibrante decat in realitate. Mai jos aveti cateva exemple de poze la interior, la exterior, cu lumina multa sau putina, naturala sau artificiala, cu camera secundara sau cu cea principala:

Pe de alta parte, rasfoind parerile utilizatorilor si ale celor care au mai testat telefonul, am inteles ca Android 9.0 a corectat unele probleme de la camera foto, de pe 8.1. Cine stie, poate pe Android 10 va functiona mai bine. De asemenea, pentru acuratetea review-ului, nu am instalat Google Camera, care am inteles ca reuseste sa imbunatateasca cat de cat performantele telefonului.

Camera frontala, de 8 MP este decenta, si atat. Mi-ar fi placut optiunea de Live Bokeh si aici, dar, hei, la pretul asta, nu te poti plange, nu?!?

Cat despre filmari, pot spune ca rezultatele mi s-au parut peste cele de la foto, culorile fiind mult mai naturale. In plus, atat timp cat ofera optiunea de filmare 4k – mai mult decat ok si ea – nu am decat cuvinte de lauda aici! Mai jos gasiti cateva exemple:

Baterie

In prima zi, la lucru, dupa ce am instalat toate aplicatiile pe telefon, am realizat ca nu am incarcatorul original. Nici o problema, m-am gandit – il folosesc pe cel de la OnePlus. Nu va folosi incarcarea rapida, dar ma scot cumva din belea. Dar, ce sa vezi? Telefonul se incarca extrem de greu – peste doua ore pentru un ciclu complet, de la 10%. Am verificat acasa cu incarcatoare diferite, dar originale, de la Nexus 6P, Nexus 5x, Leagoo Kiikaa Mix si de la un Samsung, insa fara a obtine un alt rezultat. Pana la urma a trebui sa accept ca incarcarea cu orice alt incarcator decat cel original va oferi aceeasi viteza ca si incarcarea prin portul USB al laptopului. Ar fi interesant de aflat de la voi daca ati patit si voi la fel.

Pentru prima data dupa mult timp am avut emotii ca nu reusesc sa trec ziua cu telefonul luat de la incarcat dimineata, pana la reintoarcerea acasa. E drept, eu sunt si mai power user, dar se vede din print screen-urile de mai jos cam care este situatia:

Pret, puncte pro si contra

PRO

soft curat, aproape de cel nativ

upgrade garantat la versiuni mai noi si la security updates

telefonul este relativ subtire

pozitionarea senzorului de amprenta pe spate

optiunea de Live Bokeh si, in general, senzorul Zeiss

pretul redus

dual-sim

suport pentru card SD

are Digital Wellbeing in setari (am descoperit asta abia la final)

CONTRA

barbia de pe partea frontala prea iesita in evidenta

camera foto este dezamagitoare

sunetul redat extrem de ne-natural

lipsa deblocarii faciale

timpul mare de incarcare la folosirea altor incarcatoare decat cel cu care este prevazut

autonomia cel mult decenta

optiunea clear apps greu de folosit