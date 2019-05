Hyundai Ioniq Electric review: o masina electrica cu potential

Asa cum va spuneam deja, am pus mana si pe un Hyundai Ioniq, largind astfel setul de masini electrice testate. Acum a venit momentul sa va prezint review-ul complet, asa cum facem de fiecare data.

Hyundai Ioniq este unul dintre cele mai laudate automobile electrice atunci cand vine vorba despre consumul de energie, fiind recunsocut pentru eficienta sa. Acesta a fost (doar) unul dintre motivele pentru care am vrut sa-l testez cat mai repede.

Masina ne-a fost oferita in teste de catre cei de la Hyundai Timisoara (Casa Auto) cu amabilitatea celor de la CityLimo si ajutorul celor de la Electromobilitate.

Hyundai Ioniq vine in trei variante: hibrid, plug-in hibrid si full electric. Nu este singura masina electrica a grupului, acesteia i s-a mai alaturat relativ recent si Kona EV.

Dotari si specificatii

Specificatii. La momentul testarii Hyundai Ioniq era prezent in oferta producatorului intr-o singura varianta: cu baterie de 28 kWh si motor de 120 de cai putere. Intre timp compania a anuntat ca Ioniq o sa vina cu o noua baterie de 38.3 kWh si un motor de 136 de cai putere.

Imi place foarte mult ca Hyundai, fata de alti producatori, prezinta capacitatea utilizabila a bateriei. In realitate bateria e mai mare, insa nu o vei putea utiliza niciodata pe toata pentru a o putea proteja – orice baterie incarcata 100% (sau descarcata pana la 0%) se degradeaza mai repede.

Dotari. Ioniq vine cu o gramada de dotari si nu prea sunt multe lucruri pe care le-ai putea dori si nu le ai. Dintre cele mai importante pot sa amintesc:

ACC – adaptive cruise control

Lane assist cu pastrarea benzii de mers

Scaune incalzite (si ventilate, optional)

Volan incalzit

Keyless entry & go

Navigatie cu Android Auto si Apple CarPlay

Incarcator wireless telefon

Faruri full LED

Tapiterie piele (optional)

Aspect interior si exterior

Exterior. Mie mi-a placut foarte mult Ioniq-ul. E o masina care rata foarte bine: modern dar nu ciudat, cum obisnuiau (si inca mai sunt cateva) sa fie unele masini electrice. De fapt, daca nu esti atent si nu ai privirea agera, nici nu-ti vei da seama care e diferenta intre un Ioniq Hibrid si unul Electric.

Interior. Masina asta arata mai bine in realitate decat in poze atunci cand vine vorba despre aspectul interior. Desi materialele folosite nu sunt unele foarte scumpe acestea sunt placute ochiului si iti dau o senzatie faina atunci cand te afli la volan. Poate si pentru ca bordul este modern si in mijloc avem un display.

Spatiul interior este mare, vorbim despre o adevarata masina buna pentru familie. Incap lejer 4 persoane + bagaje in Hyundai Ioniq.

Un singur lucru am sa-i reprosez: vizibilitatea prin luneta, care are de suferit din cauza faptului ca aceasta e impartita in doua, o zona mai mare si una mai mica.

Vizibilitate luneta

Confort si utilizare zilnica

Din pacate, am putut sa conduc Ioniq-ul doar pentru cateva ore si cativa zeci de kilometri. Sper sa am ocazia candva si la un drum lung cu el, pentru ca promite multe, chiar si in varianta cu baterie de 28 kWh.

Masina are trei moduri de condus: eco, normal si sport. Probabil vei dori sa mergi in Eco in majoritatea timpului pentru ca puterea e suficienta. Daca ai nevoie de mai mult poti sa te folosesti de „magia” kick down-ului. 🙂

Am facut un tur in jurul Timisoarei si am incercat masina in diferite scenarii: trafic, drum national si localitate linistita. Am parcurs in total 60 km. In tot acest timp am folosit aerul conditionat, pentru ca era destul de cald afara. Am apreciat un lucru pe care-l vezi doar la Hyundai Electric (posibil si la Kia EV): posibilitatea de a seta aerul conditionat in modul ‘driver only’ – adica va raci doar partea stanga a masinii. Si chiar functioneaza foarte bine!

La prima vedere masina este foarte confortabila: liniste (ca la orice electrica), antifonare bunicica la viteze mai mari si scaune foarte placute spatelui.

Hyundai Ioniq nu e vreo sportiva, insa cei 120 de cai putere oferiti instant ofera o dinamica faina masinii. E mai mult decat ai putea avea nevoie prin oras si aproape suficient in afara orasului, daca vrei sa faci vreo depasire.

Mi-a placut foarte mult pozitionarea butoanelor de PRND (foarte accesibila), volanul confortabil, navigatia care se misca extrem de bine si pe care Android Auto nu crapa din 10 in 10 minute, cum se intampla pe la altii, si display-ul din bord care-ti arata intr-un mod modern toate informatiile de care ai nevoie.

Driver only Incarcare wireless

Timp de incarcare, consum, regenerare si autonomie

Autonomie si consum. Am luat masina de la Hyundai Timisoara cu bateria incarcata 100%. Autonomia raportata a fost de 218 km. Consumul dupa cei 60 km a fost de 12.1 kWh/100 Km, adica foarte bun!

Dupa ce am facut Timisoara – Bran si retur cu o masina electrica (va veni si articolul despre asta), cred cu tarie ca cei 218 km de autonomie se pot depasi daca mergi responsabil.

Incarcare. N-am avut mare lucru de incarcat, pentru ca n-am folosit prea multa baterie. Insa am incercat incarcarea gratuita de la Kaufland si Lidl. Masina se incarca pe CCS si stie pana la 100 KW! Din pacate, in Romania n-avem statii mai puternice de 50 KW (si acelea destul de putine pana acum). Chiar si asa, am aflat ca o incarcare de la 83% la 94% (cand puterea absorbita nu mai e maxima) nu dureaza mai mult de 11 minute – atat raporta computerul de bord. Excelent!

Cu o mica specificatie: Ioniq se incarca pe fast doar pana la 94%, dupa care se opreste. Daca vrei 100% va trebui sa-l treci manual pe Type 2 – slow charging. Informatie de care nu stiam daca nu-mi spunea Dan de la Electromobilitate. 🙂

Regenerare. Ioniq are patru moduri de regerare la franare: 0 – oprit, 1, 2, 3 – maxim. Daca mergi pe 0, probabil nu vei regenera nimic la ridicarea piciorului de pe pedala de acceleratie. Insa daca mergi pe 3 franarea regenerativa e foarte puternica.

Mie unul mi-a placut ca masina are doua padele pentru schimbarea intre modurile de regenerare. Astfel poti jongla cu ele in functie de drumul pe care esti.

Pe modul maxim de regenerare masina nu se opreste de tot, pana la stop, insa merge cu maxim 10 km/h. Eu m-as putea obisnui sa merg doar cu modul 3.

La start La start La start La start Driver only Incarcare La final La final

Pret si concluzie finala

In final pot sa va spun ca scurta mea experienta cu Hyundai Ioniq a fost impresionant de placuta. Daca as fi un fan al masinilor de tip sedan/hatchback (da, sunt fan SUV-uri) Ioniq-ul cu noua baterie ar fi pe lista mea scurta. Altfel, abia astept sa pun mana pe un Kona Electric, model care chiar mi-ar putea face cu ochiul. Este masina perfecta pentru navete scurte (pana in 100 Km pe sens) sau pentru oras. In varianta cu baterie de 38 kWh poate fi si o masina de folosit in orice conditie: o ajuta incarcarea rapida, chiar daca autonomia nu e cea mai mare de pe piata.

Hyundai Ioniq costa in jur de 26000 Euro cu toate reducerile posibile si programul Rabla Plus. Din pacate, e foarte greu sa cumperi un Hyundai Ioniq (Kona e imposibil) din Romania. Exista cerere, zeci de oameni au dat avans, dar nu exista masini alocate Romaniei.

Sa speram ca in 1-2 ani ajungem si noi pe lista tarilor in care masinile electrice chiar se livreaza.

Tineti aproape, pregatesc chiar si un material video cu Hyundai Ioniq, insa mai dureaza putin.