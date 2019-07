Sony Xperia 1 Review: Inaltul clasei

Vara lui 2005, Sony Ericsson K750 si camera foto de 2MP cu auto-focus erau cuvintele care te aduceau automat in atentia celor pasionati de tehnologie IT. Aproape 15 ani mai tarziu, numele Sony si-a pierdut drastic din rezonanta in segmentul telefoanelor mobile, dar cum cred in a doua sansa (precum a avut si Nokia), am decis sa ma reimprietenesc cu acest brand prin intermediul flagship-ului Xperia 1 oferit in teste de evoMAG.

Xperia 1 este cu siguranta telefonul pe care nu-l vei confunda cu nici un altul. La o prima impresie poate parea ciudat pentru ca este foarte inalt si ingust datorita aspectului 21:9, dar este cel mai dreptunghiular telefon pe care l-am vazut si asta in sensul bun. Marginile sunt curbate cu bun simt fara a fi exagerate, este subtire, are o pozitie ferma in mana si arata elegant. S-a folosit o constructie de tip sandwich, cu fata si spatele realizate din sticla Gorilla Glass 6. Este certificat IP 65/68 impotriva apei si a prafului. Pe spate avem configuratia care a ajuns un standard: 3 senzori foto despre care vom povesti la rubrica dedicata camerei. Pe partea dreapta avem butonul de volum, cel de putere, separate de senzorul de amprenta si un buton surpriza dedicat camerei foto. Mi-am dat seama cat de mult imi lipseste butonul dedicat camerei in momentul in care am inceput sa-l utilizez. Portul de incarcare USB tip C si difuzorul principal se gasesc in partea de jos. Jack-ul de 3.5mm a disparut, iar sertarul pentru cartela si card SD se afla in partea de sus. Nu este nevoie de cheita pentru a-l deschide. Nu are nici notch, nici hole-punch, nici tear-drop, nici vreun mecanism mecanizat pentru camera frontala, ea se regaseste in partea stanga a difuzorului secundar/pentru convorbiri. Senzorul de amprenta nu are cea mai buna pozitie, fiind destul de usor de apasat accidental si daca doar iau telefonul in mana. Am patit de cateva ori sa nu imi scaneze degetul. Eu l-as fi lasat totusi pe spate.

Pachetul standard: incarcatorul de perete de 18W, alaturi de adaptorul USB tip C catre jack 3.5mm si castile cu jack. O mentiune aici:cablul de alimentare dintre incarcator si telefon are la ambele capete USB tip C si nu USB normal si USB tip C cum este la majoritatea telefoanelor.

Android 9 Pie curat, similar cu cel de pe Pixel 3 sau telefoanele din programul Android One il veti gasi pe Xperia 1. Initial crezusem ca nu pot renunta la navigarea prin gesturi in favoarea butoanelor, dar se poate! Exista un mic bloatware care as fi preferat sa lipseasca, in mare parte jocuri: Arena of Valor, Asphalt 9 si Fornite Installer care nu pot fi sterse, dar se pot dezactiva. Diferenta dintre dezinstalare si dezactivare este ca aplicatia dezactivata inca ocupa spatiu in memoria telefonului. Politica asta agresiva aplicata de multi mi se pare neortodoxa. Printre aplicatiile speciale Sony se numara Game Enhancer de unde poti personaliza anumiti parametrii pentru fiecare joc de pe telefon individual, aplicatia camerei foto despre care vom povesti mai tarziu putin, iar pentru entuziastii de filme facute cu telefonul mobil – Cinema Pro. Cinema Pro iti permite sa modifici diversi parametri astfel incat sa poti crea cu ajutorul telefonului mobil continut video de calitate, semiprofesionist. In caz ca nu stiti, Sean Baker si Steven Soderbergh – sunt doi regizori americani apreciati,care au facut filme artistice integral pe iPhone: Tangerine (Baker) sau Unsane si High Fliyng Bird (Soderbergh). Ce mi-a placut foarte mult este aplicatia de suport, unde poti vedea informatii despre telefon si au adus la indemana teste pentru a verifica functionalitatea componentelor telefonului: camerele foto, butoanele, display-ul, GPS-ul, giroscop-ul, etc.

Avem si Always-on-display redenumit Ambient Display si suporta cateva configurari din partea utilizatorului.

Pe partea de performanta, Xperia 1 este in linie cu flagship-urile acestui an: Snapdragon 855 si 6GB Ram, alaturi de 128GB intern pentru stocare. Experienta in utilizare a fost buna si telefonul este rapid. Totusi, de avut in vedere ca in afara de cateva exceptii, 90% din flagship-urile lui 2019 au 8GB Ram si nu 6. Rezultatele din Geekbench le gasiti aici, iar Antutu mai jos.

Ecran OLED HDR de 6.5 inch si 4K la purtator sunt specificatiile tehnice cu care Sony vrea sa castige inimile entuziastilor de tehnologie. Astfel, Xperia 1 este primul telefon cu un ecran 4K OLED de pe piata si nu dezamageste. Culorile sunt calde si foarte placute, se poate folosi lejer in lumina puternica si este un ecran la fel de bun precum cel de pe Galaxy S10+, cu mentiunea ca Xperia are o densitate a pixelilor de 643, in timp ce Samsung are „doar” 522 fiind un display 2K. Datorita aspectului inalt al telefonului 21:9, rezolutia nu este cea clasica 4K gasita la TV-uri, ci 1644 x 3840. Utilitatea ecranului inalt se observa in momentul in care citesti de pe mobil, de pe feed-ul de Facebook/Instagram sau in multi-tasking. Faptul ca e ingust il face usor de tinut si folosit cu o singura mana si cam 70% din ecran se poate folosi lejer, problema este cand vrei sa ajungi la notificari: atunci vei avea nevoie de a doua mana. Daca dai scroll in mijlocul ecranului, panoul de notificari coboara, dar tot nu este accesibil fara a muta mana.

Probabil va intrebati daca absolut tot continutul care ruleaza pe telefon este redat in 4K. Raspunsul este nu. Telefonul va rula doar continutul compatibil 4K la rezolutie maxima. Galeria si video-urile afiseaza continut in 4K, la fel si Netflix sau YouTube. Restul continutul ruleaza la 1096x2560pixeli conform GSMArena. Sincer nici nu vad de ce as fi avut interfata Android in rezolutie 4K pentru ca nu as sesiza nici o diferenta.

Pentru a evidentia calitatea ecranului si a te bucura la maxim de calitatile acestuia, modul „Creator mode” este recomandat. Prin procesare software ofera spectrul de culori ITU-R BT.2020 si culori 10bit. Fara indoiala, ecranul de pe Xperia 1 este cel mai bun pentru cei care petrec mult timp urmarind continut media pe telefonul mobil. „Creator mode” poate fi utilizat mereu sau aplicat in functie de nevoie.

Ce am sesizat insa este ca in momentul in care il deblochez, pentru cateva secunde ecranul prezinta screen burn-in de la always-on-display: puteam vedea ceasul pe fundal. Am incercat sa il urmaresc cu privirea, iar dupa 5 secunde nu mai era vizibil.

Partea audio este servita in regim stereo: difuzorul principal este la baza telefonului si difuzorul secundar este cel pentru convorbiri. Sunetul produs este puternic, dar in toate cazurile am sesizat o absenta a bass-ului. Melodiile care pun accent pe bass suna total diferit de cum ar trebui. O functie interesanta pentru partea audio este „Dynamic Vibration”. Practic telefonul vibreaza in functie de ce muzica sau video urmariti. Se poate modifica intensitatea sau dezactiva. Mie mi s-a parut ca a adaugat putin feeling la trailerul de la Doom Eternal.

Voi incepe cu ce m-a deranjat si confuzat cel mai tare si anume aplicatia camerei foto in sine. Aceasta pare nefinisata si deloc intuitiva. Eu unul m-am pierdut in butoane si la inceput nici nu am stiut cum comut pe zoom 2x sau camera ultra-wide. Trebuia inchis slider-ul pentru luminozitate de pe ecran ca sa imi apara optiunea 1x, 2x sau W. In plus, nu poti sari de la 1X la W, sau de la 2X la 1X, trebuie sa treci in ordine prin ele.

Camera principala este formata din 3 senzori de 12MP fiecare. Senzorul pentru fotografii „normale” are o marime a pixelilor de 1.4µm, tehnologie Dual Pixel PDAF predictiva si OIS pe 5 axe, senzorul pentru poze zoom 2x beneficiaza de aceleasi caracteristici, dar o marime a pixelilor de 1.0µm. Senzorul ultra-wide, pentru care trebuie sa le multumim celor de la LG ca au fost deschizatori de drumuri nu are auto-focus. Camera frontala este alcatuita dintr-un singur senzor de 8MP, care la randul ei nu are auto-focus.

Nu am fost impresionat de pozele facute cu Xperia 1 in lumina naturala. In unele cazuri ies foarte bine iar in altele mediocru, fara a observa vreun sablon. Pozele le gasiti aici. Tind sa cred ca problema este din nou software-ul. Mi se pare ciudat ca Sony- cei care produc senzorii foto folositi si pe seria Pixel- considerata de multi benchmark-ul in materie de poze facute cu telefonul mobil, nu au reusit sa isi perfectioneze partea software.

Pozele in lumina slaba sunt pe de alta parte reusite. Galerie aici.

Poze ultra-wide aici.

Nu am uitat nici de selfies, le gasiti aici.

Pe partea video, Xperia 1 filmeaza [email protected] si [email protected], inca nu a „invatat” la 60 de cadre dar se poate rezolva printr-un update.

Am fost sceptic in momentul in care am citit capacitatea bateriei: 3330mAh. Eram deja putin panicat ca trebuie sa umblu cu incarcatorul dupa mine. Din fericire, bateria tine bine. Bine traducandu-se prin o zi de dimineata de la 7 pana seara la 22 cu un uz echilibrat. Faptul ca ecranul nu ruleaza in permanenta in 4K il ajuta enorm. As fi fost curios sa vad ce autonomie ar fi avut cu o baterie de 4000mAh.

Sony Xperia 1 se poate achizitiona la pretul de 3800RON de la evoMAG.

Pro

display pentru experiente cinematice

autonomie buna raportata la capacitatea bateriei si a rezolutiei ecranului

sistem de operare curat

buton dedicat pentru camera foto

design atractiv

bun pentru multitasking

calitate buna a selfie-urilor

Contra

aplicatia camerei foto are nevoie de o interfata mai intuitiva

lipsa bass-ului

senzorul de amprenta nu e intr-o pozitie ideala