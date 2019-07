Nokia 1 Plus review: mezinul familiei

Si cei mici merita atentie nu doar fratii mai mari. Astfel, obisnuit cu telefoane rapide si cu ecrane 4k (acum cateva zile am scos cartela din Xperia 1), am trecut la un telefon destinat celor nepretentiosi si anume Nokia 1 Plus. Acesta este cel mai modest telefon din portofoliul Nokia si timp de cateva zile am uitat de flagship-uri, incarcari rapide si minim 3 senzori foto pentru fotografie. Back to basics.

Cuprins Review

Design si constructie

Ce gasim in cutie

Software, specificatii si utilizare

Ecran si sunet

Baterie

Camera foto

Pret si concluzie

Design si constructie

Nokia 1 Plus este realizat integral din plastic si nu avem parte de tratament Gorilla Glass pentru ecran. Pe partea dreapta avem butonul de power si volum, iar in partea de sus jack de3.5mm pentru casti. In partea de jos avem portul microUSB pentru incarcare. Difuzorul se afla pe spate, in coltul dreapta jos. Nu foloseste corp unibody, asa ca bateria poate fi schimbata fara interventia vreunui service. Plasticul din care e realizat telefonul este de calitate, iar pentru ca este texturat cu model nici nu aluneca din mana. Nu are senzor de amprenta si nici deblocare faciala. Nu cred ca este o supriza pentru nimeni. Este dual SIM si suporta card SD pana la 128GB.

Ce gasim in cutie

Manuale si un incarcator, cam atat pe langa telefon. Avand in vedere ca vorbim de cel mai ieftin smartphone din portofoliu este de inteles. Nu inteleg de ce inca se folosesc porturile microUSB pentru incarcare si nu USB tip C. Nu stiu daca e vreo diferenta de pret.

Software, specificatii si utilizare

Android 9 Go ruleaza pe un procesor quad-core Mediatek MT6739WW la 1.5Ghz realizat pe o tehnologie de 28nm, cuplat cu 1GB RAM si 8GB memorie interna. Sistemul de operare Android GO a fost conceput pentru telefoanele entry-level si este de fapt un Android One simplificat si mai prietenos cu resursele telefonului. Interfata este curata cu minimul necesar prezent pe telefon, unde Google Map,Gmail si Assistant au fost inlocuite cu variantele mai „usoare” Go la randul lor. Nu am rulat teste sintetice pentru ca nu le vad rostul in aceasta categorie. Este un telefon care are nevoie de timp ca sa isi faca treaba si nici o comanda nu o va prelua instant. Daca il zapacesti vei risca sa il blochezi si sa astepti 2-3 minute pana isi revine. Trebuie sa il lasi in ritmul lui si cateodata asta nu e suficient. Am folosit Whatsapp, YouTube, Instagram alaturi de Facebook Lite si Messenger Lite. Ce am observat este ca notificarile de la Facebook Messenger sau Whatsapp nu intrau mereu. Desi aveam mesaje noi necitite acestea nu apareau cu bulina in dreptul iconitei si nici la notificari. Alta problema intampinata de mine a fost in momentul in care cineva ma suna: de cateva ori nu am reusit sa raspund pentru ca ecranul ramanea negru. Eu nu as fi trecut telefonul acesta de testul controlului de calitate, doar de dragul de a face un telefon cat mai ieftin si accesibil. El trebuie sa functioneze si in parametrii normali, chiar daca este lent.

Ecran si sunet

Ecranul folosit este un IPS LCD de 5.45inch cu aspect 18:9 si o rezolutie de 480×960 pixeli. Evident nu este un ecran care sa impresioneze pe cineva dar este suficient cat sa isi faca datoria. Se poate utiliza in lumina puternica daca ai o vedere buna, altfel nu prea ai nici o sansa, iar cand ma gandesc ca telefonul probabil va ajunge pe mainile persoanelor in varsta….

Sunetul produs de difuzor este bun, dar este influentat de materialul pe care este asezat telefonul, intrucat se afla pe partea din spate.

Baterie

Bateria are o capacitate de 2500mAh si dupa cum spuneam, este detasabila. Cu siguranta nu este telefonul pe care sa il folosesti frecvent in timpul zilei, asa ca bateria va tine minim o zi. Timpii de incarcare ai bateriei sunt imensi: cred ca undeva intre 4 si 5 ore.

Camera foto

Nu avea sens sa insist pe aceasta categorie, dar am zis ca nu strica niste sample-uri. Camera principala are 8MP, iar cea frontala 5MP.

Pret si concluzie